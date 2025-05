Emma García, paralizada en Fiesta tras mostrarle unas desagradables imágenes: "No puedo verlo"

La presentadora de Fiesta, Emma García, se quedó paralizada durante la emisión del programa tras mostrarle unas desagradables imágenes: "No puedo verlo". Y es que durante el programa comentaron, como suelen hacer, lo que ocurre en Supervivientes, esta vez la expulsión de Carmen Alcayde y el desgarrador llanto de Montoya al conocer lo que había decidido la audiencia.

Sin embargo, lo que no pasó desapercibido es el moco que soltó Montoya, tanto, que hasta Jorge Javier Vázquez en plató le llamó la atención. Pero la cosa no queda ahí, Anita, le limpió los mocos para después llevarse la mano a la boca y lamerlos. Unas desagradables imágenes que, al salir en Fiesta, dejaron paralizada a la presentadora, quien se tapó la cara con unas tarjetas para no verlo. "Estos es una broma de mi directora que sabe que no puedo verlo", aseguró.

Emma García es ahora la presentadora de "Fiesta", un programa de fin de semana en Telecinco que busca imitar el estilo de "Sálvame". Con transmisiones los sábados y domingos, "Fiesta" es producido por Unicorn y ha reemplazado a "Viva la Vida". Este programa previo, que tenía un formato parecido, fue cancelado por la disminución en su audiencia.

Cancelación

El fin de "Viva la Vida" ocurrió durante el verano, coincidiendo con el lanzamiento de "Ya es Verano" por parte de Mediaset. Este programa ofrecía una mezcla de chismes, noticias de actualidad y varios temas de interés general. Sin embargo, no logró enganchar a los espectadores y salió del aire al culminar el verano. Con estos cambios en la parrilla de programación, "Fiesta" ha asumido la misión de reconquistar a la audiencia de fin de semana, ocupando el hueco dejado por su predecesor.