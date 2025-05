Una invitada sufre un inesperado problema de salud en pleno Pasapalabra: “Menos mal”

Pasapalabra nunca defrauda. El popular concurso de Antena 3 en el que dos concursantes compiten por completar las 25 definiciones del Rosco vive un momento dulce con grandes datos de audiencia y un precioso duelo entre Manu y Rosa.

El madrileño lleva casi un año junto a Roberto Leal intentando llevarse un bote que todvía se le resiste a pesar de haberse quedado en varias ocasiones a un solo acierto de ser millonario. Mientras tanto, Rosa se ha convertido en una de las concursantes más polifacéticas que se recuerdan en Pasapalabra, aunque todavía no ha sido capaz de rozar la victoria.

La semana ha sido algo convulsa en el programa de Antena 3. Después de vivir un reencuentro romántico entre Fran Perea y Paula Prendes que admitieron haber sido novios en una serie de ficción, otra invitada sufrió un problema de salud inesperado que le impidió ayudar a su equipo a sumar segundos en el casillero para después tener margen de maniobra a la hora de encarar el Rosco.

Cabe recordar que los invitados juegan un papel fundamental en el desarrollo del programa. A Manu y Rosa les acompañan dos invitados por equipo que acuden a Pasapalabra para promocionar su nueva acción en directo. Esta semana le tocó el turno a Mariona Terés, la actriz incluso pudo participar muy poco en un programa por un problema de salud muy habitual en la población. Sin embargo, los espectadores no se dieron cuenta de lo que le sucedía a una de las invitadas, que poco pudo ayudar a Manu en su difícil travesía hasta el bote.

"Ya está todo perfecto"

Roberto Leal quiso que todo el mundo supiera lo que había pasado por lo que invitó a Mariona Terés a contar lo sucedido. "Participé muy poco, espero hacer algo más. Estoy muy bien. He traído las gafas arregladas en este programa. Es que claro... menos mal que no llegó a mi la primera prueba porque no veía tres en un burro. Se me había caído el cristal, estaba en el suelo, pero no lo encontraba. Tampoco podía haber hecho monóculos. Ya está todo perfecto", aclaró la actriz acerca sobre su percance en pleno Pasapalabra.