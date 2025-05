Un soltero de Huesca, inseminador de cerdos, se calienta e intenta tocar el culo a su cita en 'First dates'

Un soltero de Huesca llamado Carlos entró por todo lo alto en 'First dates' y antes de conocer a Juani, su cita, tuvo un primer encuentro con Laura Boado y Matías, donde les confesó su sorprendente profesión: "Estoy en una granja de inseminación de cerdos. Esto es llamativo porque coges el pene de los cerdos, lo pones en vaginas artificiales y una vez que sacas el semen lo pasas al laboratorio, para que las hembras de todas las granjas sean engendradas", afirmó ante la cara de incredulidad del equipo del programa.

Luego la cita fue sobre ruedas, tanto es así que apenas pudieron ocultar el calentón. La conexión entre los dos solteros era tal, que protagonizaron un tonteo de lo más extremo en pleno restaurante. Todo empezó cuando Carlos dijo que había ido a buscar a una persona “con conversación, como tú. Y que tenga un escote como lo tienes tú, que haya que concentrarse para mirar a la cara y no mirar a otro sitio”.

Esta frase le podía haber salido muy mal al soltero de Huesca, pero Juani se echó a reír y le siguió el juego: Las cosas están para mirarlas”. Él, envalentonado, siguió por el mismo camino: “No me he fijado en el culito tuyo. Hemos estado hablando cuando hemos venido y…” Entonces Juani se levantó y le dejó mirarla desde atrás.

Carlos seguía lanzado y le pidió tocarlo para comprobar si estaba duro, pero ella ya le paró los pies. Había ido demasiado lejos.

De vuelta cada uno en su silla siguieron hablando, esta vez sobre sexo. Él se definió como una persona muy activa y ella confesó que hacía mucho tiempo que no tenía relaciones, por lo que le apetecía bastante: “Cuando pille a uno, lo destrozo. Lo voy a dejar seco”, aseguró. “A ver si tengo esa suerte”, comentó luego el soltero mirando a cámara.

Pasión en el reservado y decisión final

Cuando acabaron de cenar, Juani y Carlos se fueron con su pasión y sus ganas al reservado. Allí, apagaron la luz y se dieron un besazo de película. Ella volvió a encender el interruptor, pero Carlos siguió adelante con sus maniobras de seducción, que esta vez consistían en besos por el cuello y en la oreja.

Por fin llegó la hora de la decisión final, que no sorprendió a nadie. Los dos decidieron que iban a tener una segunda cita y, a tenor de los rótulos del final del programa, hubo muchos mimos entre ellos en un hotel.