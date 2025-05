Aitor Albizua sabe que hay "una mano negra" que no quiere que 'La familia de la tele' se estrene: "El rey emérito está temblando"

Parece que el estreno de La Familia de la tele en la 1 se está haciendo de rogar, si ya fue cancelado la semana pasada por la muerte del papa Francisco, este pasado lunes 28 de abril, día planificado para el estreno, este se tenía que volver a cancelar como consecuencia del apagón masivo que dejó sin luz ni internet a toda la península.

Aitor Albizua, uno de los presentadores del programa junto a María Patiño, ha concedido una entrevista a en el programa El Faro en Cadena Ser, en la que da detalles de la situación del equipo tras enterarse de esta nueva cancelación y cómo se han tomado la noticia: "Pensábamos que era una broma", comenzaba diciendo el periodista, a lo que añadía que: "Nos tenías que ver. Se nos ha quedado una cara cuando ha empezado a pasar todo esto y además hemos visto la magnitud de la movida...", una estupefacción diga del surrealismo de la situación.

Y es que no todos los programas cancelan su estreno dos veces, Albizua recuerda que estaba haciendo cuando le llegó la primera noticia: "Yo estaba llegando a Prado del Rey, subiendo por un edificio, y de repente me cuentan que hay una compañera atrapada en el ascensor porque se había ido la luz. En ese momento he pensado que no pasaba nada, que ya volvería la luz, y me he subido por las escaleras como si nada", asegurando que no le dio mayor importancia al corte de luz y que no fue hasta varios minutos más tarde, cuando se encontraba en maquillaje y peluquería, donde le confirmaban que el apagón era algo con magnitud nacional.

La frustración al descubrir que no era una broma

"Nos empiezan a decir que es un apagón a nivel nacional y al principio pensábamos que era una broma de la productora. Como ya tuvimos una cancelación por la muerte del Papa, pensábamos que era una broma". Un contratiempo que no podía tomarse en serio después de que les anunciaran que el estreno del programa iba a estar lleno de sorpresas: "Como vamos un poco a ciegas al programa, porque quieren que lo descubramos todo en directo, pensábamos que esto formaba parte de una broma y que iban a empezar a grabarlo todo".

Para intentar confirmar la noticia tanto él como Belén Esteban, María Patiño e Inés Hernand acudieron a las redes sociales para comprobar que era verdad lo que estaba ocurriendo y al no resultar una broma se les cambió por completo la cara: "Nos hemos quedado con la mandíbula por el suelo. ¿Quién ha metido nuestras caras en un congelador para echarnos un mal de ojo?", sentenciaba el presentador.

Por el momento y según la reprogramación de RTVE el próximo lunes 5 de mayo es la nueva fecha de estreno de La Familia de la tele, un estreno que se dará si no ocurre ningún otro acontecimiento: "A ver el lunes que viene... El rey emérito está temblando”, bromeaba uno de los colaboradores del programa.