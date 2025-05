Quién es Carlos, el nuevo concursante de Pasapalabra que conmovió a Manu: "Allá donde esté"

Manu lleva casi un año como concursante de Pasapalabra. El madrileño llegó al programa de Antena 3 después de la histórica victoria de Óscar Díaz y se ha quedado en varias ocasiones a solamente un paso de la gloria. Su duelo con Rosa tiene enganchada a media España cada tarde a la televisión, aunque todo puede cambiar de un día para otro.

Pasapalabra va mucho más allá de completar las 25 definiciones del Rosco y convertirte en un nuevo millonario. Antes del duelo cara a cara entre los concursantes hay pruebas intermedias que permiten sumar segundos al casillero para poder afrontar con más garantías el desafío mayúsculo de la prueba reina del programa presentada por Roberto Leal.

Cabe recordar que si un concursante supera el número de aciertos del otro en el Rosco lo condena a jugarse su permanencia en Pasapalabra en la Silla Azul. Manu ha sido el último en tener un duelo a vida o muerte en la siempre temida prueba. Su rival fue Carlos, un químico de Logroño que admitió haberse aficionado a Pasapalabra gracias a su madre.

"Allá donde esté"

"Empecé a ver Pasapalabra con mi madre para hacerle compañía y siempre me decía que tenía que venir a participar. Pues aquí estoy. Ella me estará viendo, allá donde esté", afirmó el riojano que no pudo aguantar la emoción durante su presentación en el programa. "Lo haremos por ella y le mandamos todo el cariño del mundo en su memoria en nombre de Pasapalabra", respondió Roberto Leal.

Carlos confesó que lleva cuatro años viendo Pasapalabra antes de elegir la C y ponerse manos a la obra con el único objetivo de eliminar a Manu y convertirse en el nuevo concursante del programa. Al madrileño le tocó la T y tuvo que sudar de lo lindo para poder superar a su rival. Y es que el duelo a dos se prolongó durante más de dos minutos en los que Carlos demostró que sería un gran concursante del programa de Antena 3, pero fue incapaz de superar a un Manu implacable.

"Claridad que desde que raya el sol hasta que este se pone y es de noche", fue el primer error de Carlos, que no encontró la palabra "crepúsculo". Esta primera palabra sembró los nervios en el riojano que sucumbió en la siguiente definición: "En música signo que representa la suspensión del movimiento del compás". La respuesta era calderón y Carlos tuvo que conformarse con llevarse el juego de Pasapalabra a casa.