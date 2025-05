Quién es Joaquím, el nuevo rival de Manu en Pasapalabra que emocionó a Roberto Leal con su pasado: "¡Qué historia más bonita!"

Pasapalabra nunca pasa de moda. El programa presentado por Roberto Leal cuenta con uno de los formatos más exitosos de la televisión en España. Completar las 25 definiciones del Rosco y convertirte en millonario es el sueño de las millones de personas que cada día se sientan en el salón de su casa a contemplar el igualado duelo entre Manu y Rosa.

El madrileño vive uno de los momentos más complicados desde su aterrizaje en Pasapalabra hace un año cuando llegó para sustituir a un Óscar Díaz, que entró por aquel entonces en el selecto grupo de los ganadores del bote al vencer a Moisés Laguardia.

Manu está visitando la Silla Azul más de lo que está acostumbrado. Rosa ha subido el nivel en los últimos programas y lo ha condenado a jugarse su permanencia en Pasapalabra en un duelo cara a cara contra un participante que llega con ganas de hacer historia. Cabe recordar que una de las emociones del concurso de Antena 3 es esta. Un día puedes quedarte a solo un acierto del bote y al día siguiente te juegas en otra letra diferente seguir en el programa.

Aunque Manu ha estado siempre más cerca de llevarse el bote que Rosa, la situación parece haber dado un vuelco últimamente. La coruñesa, que todavía no se ha quedado a un solo acierto de ser millonaria, ha demostrado su habilidad con el vocabulario mandando al madrileño a la Silla Azul.

"Era una noche de fiesta"

Después de conseguir derrotar a Carlos, Manu tuvo que batirse esta semana en un nuevo duelo con Joaquím, un maestro de Barcelona con una historia muy curiosa que le ha llevado hasta Pasapalabra. "Era una noche de fiesta de profesores, jugamos al trivial, se me dio bien y un compañero me dijo que tenía que venir a Pasapalabra. Me apuntaron sin mi consentimiento. Fui al cásting, lo pasé y aquí estoy", explicó el propio profesor que logró sorprender a Roberto Leal.

"Vengo aquí con las posibilidades abiertas y a ver lo que sucede", confirmó el catalán antes de elegir la D para enfrentarse a Manu, que le tocó la A. Sin embargo, los nervios le jugaron una mala pasada a Joaquím al fallar su primera definición: deletrear. El profesor fue capaz de aguantar poco en el duelo ante Manu, que no sufrió en ninguna de sus dos definiciones antes del segundo error de su rival: discriminar.