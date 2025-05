Un conductor de Teruel salva el estreno de 'La familia de la tele': "Gracias eternas"

Después de tener que suspender su gran estreno en TVE por la muerte del Papa Francisco y un sorprendente apagón en casi toda a España, 'La Familia de la Tele' pudo estrenarse por fin por todo lo alto. El nuevo magacín presentado por Aitor Albizua, Inés Hernand y María Patiño que rescata a muchos de los colaboradores del histórico Sálvame porque Belén Esteban, Kiko Matamoros, Chelo García Cortés o Isa Pantoja jugarán un papel fundamental.

El primer programa en la televisión pública tuvo un espectacular desfile de carrozas con todos sus rostros conocidos, mucha emoción y, sobre todo, ganas de dejarle claro a la audiencia que han llegado para revolucionar las tardes de la cadena pública con un magacín que promete dejarnos momentos inolvidables reviviendo el espíritu del desaparecido programa de Mediaset.

Un pistoletazo de salida que no ha estado exento de contratiempos, puesto que la intensa lluvia que cayó durante gran parte del día en Madrid hizo que muchos temiesen que se pudiese celebrar el gran desfile con el que ha arrancado en directo el nuevo programa de 'La Osa'.

Retransmitiendo el gran desfile, Paloma del Río y Cayetana Guillén Cuervo, explicando las carrozas en las que también hemos visto a rostros conocidos como Mónica Pont, Marta López Álamo, Nuria Marín, Verónica Romero, Álex Gibaja, Los del Río, Adela González, Samantha Hudson o Carolina Sobe desfilando como si auténticas figuras de la moda se tratasen.

Y haciendo un guiño al programa que presentó hace años en Cuatro, 'Pekín Exprés', una Paula Vázquez que no dudó en ponérselo difícil a las estrellas de 'La Familia de la Tele' en un 'Pradín Exprés' en el que Patiño, Aitor Albizua, Belén, Inés Hernand o Lydia Lozano entre otros, tuvieron que 'amañárselas' para recorrer los 25 kilómetros que separan Torrespaña de Prado del Rey y llegar al gran desfile sin coger transporte público ni poder pagar su desplazamiento.

El equipo de 'La Familia de la Tele', durante su esperado estreno / EUROPA PRESS

Teruel salva el estreno

Los que más problemas tuvieron para poder llegar a esta localidad madrileña fueron sin ninguna duda María Patiño y Aitor Albizua. Y es que los dos presentadores no fueron capaces de convencer a nadie para que les llevase hasta Prado del Rey y cuando parecía que ya no iban a conseguir transporte, un joven turolense apareció de la nada para ofrecerles su vehículo.

Carlos, un trabajador del comercio online del Mercadona, vivía justo al lado de Prado del Rey y estaba viendo el programa por lo que sabía que no iban a llegar a tiempo a su destino y decidió desplazarse hasta el centro de la capital para echarles una mano. "Gracias eternas Carlos, te vamos a pagar una comida en un restaurante cubano", bromeaban los presentadores mientras el conductor emprendía el viaje hacia la localidad madrileña. "Parece ser que vamos a llegar los últimos", afirmaba María Patiño dándole conversación al conductor.

Por su parte, Aitor Albizua quiso conocer más detalles de Carlos, quien admitió ser de Teruel y trabajador de este popular supermercado. "Viva Teruel, yo tengo una amiga que es de Cella. Después tengo otro amigo que va a Cuencabuena", sentenció emocionado el presentador de 'La familia de la Tele'. Durante el trayecto desde el centro de Madrid hasta Prado del Rey hubo tiempo para que Patiño y Albizua cantasen 'Esa Diva' de Melody, la canción que va a representar a España en Eurovisión este mes de mayo. Toda esta euforia desapareció pocos minutos más tarde cuando conocieron que iban a ser los últimos en llegar al desfile.

"Tenemos muchas ganas de empezar"

"Ya hemos parido y ahora hay que criar a la criatura y darle de comer todos los días. Estamos acostumbrados, pero yo soy de las que creo que las batallas se ganan día a día, pero ya. Yo estoy súper convencida de que esto va a ser algo que, bueno, no sé si marcará historia como otros programas en los que hemos estado. Bueno, vamos, yo me doy con un canto en los dientes. Tenemos mucha ilusión, ganas de empezar, que la gente conozca nuestro programa y que luego ya puedan opinar" añadió Belén Esteban revelando que "me emociono mucho porque el camino no ha sido fácil".

"Vamos a ser una familia como somos todas las familias y habrá días buenos y habrá días malos, pero sobre todo días de entretenimiento para la gente que nos ve. Una familia que además no hay que idealizarla, las familias tenemos todos problemas y discutimos. Claro, entonces, la familia real es lo que un poco representamos" ha explicado Patiño pletórica, deseando sentarse por primera vez en el plató del programa que, después de cuatro horas de directo, han preferido no enseñar, reservándoselo para el gran estreno que tendrá lugar este martes.