Buenafuente, Arturo Valls y Belén Esteban, las caras de la nueva TVE: "Su futuro depende de la renovación de audiencias"

Hace un año, el accidentado fichaje de David Broncano por TVE marcó un punto de inflexión en la televisión pública. Una revolución que se continuó fraguando con el desembarco del nuevo equipo directivo (con José Pablo López como presidente, el mayor valedor de la llegada de 'La revuelta' y Sergio Calderón como director) y que ahora se consolida con el aluvión de estrenos de esta semana en la parrilla de La 1, que se unen a las nuevas caras que han ido sumándose en los últimos días a la cadena y a La 2.

'La familia de la tele', con parte de la 'troupe' de 'Sálvame'; 'Futuro imperfecto', con Andreu Buenafuente; 'That's my Jam', con Arturo Valls; 'Malas lenguas', con Jesús Cintora; 'The Floor', con Chenoa; los cambios en 'Mañaneros' y en los informativos territoriales... La programación de TVE está renovándose desde la franja matinal a la nocturna.

"RTVE se ha dado cuenta de que su futuro depende de la renovación de audiencias y, en el contexto actual, este tipo de presentadores y formatos tienen un mayor arco de influencia que esa noción etérea y amplia de la vocación de servicio público", explica Elena Neira, profesora de los Estudis de Ciències de la Informació i de la Comunicació de la UOC.

Mensaje más subversivo

"Se ve con claridad cómo están utilizando franjas de programación y estrategias para vender un mensaje un poco más subversivo, creando espacios en los que pasan cosas y que, de alguna manera, alimentan el miedo a perderse algo si no se está conectado (el famoso fomo)", añade.

El desembarco más polémico ha sido el de 'La familia de la tele', que curiosamente parece que encadena el gafe: su estreno se tuvo que posponer dos veces por culpa de la actualidad informativa. Primero, por la muerte del papa Francisco y, la semana pasada, por el gran apagón en España.

'La familia de la tele' / RTVE

Así que ha habido que esperar hasta este lunes 5 de mayo para ver el multitudinario desfile de carrozas con el que TVE ha dado la bienvenida al programa de María Patiño, Aitor Albizua, Inés Hernand, Belén Esteban y colaboradores como Lydia Lozano, Kiko Matamoros, Núria Marín, Víctor Sandoval, Carlota Corredera, Chelo García-Cortés, Raúl Rodríguez, Javier de Hoyos y Marta Riesco.

La inauguración del 'show', retransmitida por Paloma del Río y Cayetana Guillén Cuervo, ha contado con unos 1.000 asistentes en directo, un centenar de invitados especiales, 14 espectáculos callejeros con carrozas y más de 200 bailarines. Su llegada, con la aparición sorpresa de Rocío Carrasco e Isa Pi (la hija de Isabel Pantoja), ha revolucionado las tardes de La 1.

Jesus Cintora presenta 'Malas lenguas' / RTVE

Las tardes de La 2 ya se han renovado con 'Malas lenguas', el magacín vespertino diario presentado por Jesús Cintora estrenado el pasado 9 de abril y que puntualmente se ha visto también de forma paralela en La 1. Emitido en directo, se dedica a desmontar bulos y falsas informaciones, mezclando actualidad con humor, con el apoyo de unas marionetas.

Otros estrenos

El 'prime time' tampoco se ha escapado de los cambios. La 1 ya ha estrenado 'The Floor', un concurso presentado por Chenoa que lideró en su estreno el pasado miércoles 23 de abril con un 12,7% de cuota, un millón de espectadores de media y cerca de 2,7 millones de contactos. El programa combina rapidez, estrategia y emoción con 100 concursantes, 100 categorías y 100.000 euros en juego. Se trata de un formato original de Países Bajos que ya ha triunfado en 15 países, como Estados Unidos, Francia, Italia y Alemania.

Este martes 6 de mayo llega también al horario de máxima audiencia (después de la emisión de 'La revuelta') 'That's my Jam: que el ritmo no pare', con Arturo Valls, otro que tuvo que posponer su estreno del martes 29 de abril por el apagón. Una adaptación de este formato de éxito internacional creado por Jimmy Fallon que combina música, competición y humor. El programa contará con un total 32 artistas del panorama nacional e internacional, como Amaia, Carlos Baute, David Bustamante y Paco León, entre otros, que competirán por parejas en cada entrega.

Este mismo jueves 8 de mayo aterrizará otro de los grandes fichajes de La 1, Andreu Buenafuente, con 'Futuro imperfecto', un programa de 60 minutos semanal de comedia en 'prime time'. El formato, que se graba en Terrassa, combina un monólogo del presentador con intervenciones de otros cómicos, 'sketches' con actores y actrices (la creadora de contenido Tamara García Romero, el músico Sergi Estella y los cómicos Raúl Cimas, Sílvia Abril o Berto Romero), entrevistas a invitados y actuaciones musicales en directo.

Renovación de los informativos

RTVE también ha iniciado una nueva etapa con sus informativos territoriales con la misión de mejorar su cobertura de proximidad y seguir de cerca los acontecimientos locales. La cadena pública ha cambiado el horario de sus dos desconexiones territoriales para situarlas en dos franjas clave de consumo televisivo: la primera, de 13.55 a 14.20 horas, y la segunda, de 15.40 a 15.50 horas.

Javier Ruiz y Adela González en 'Mañaneros' / RTVE

Asimismo, potenciarán la presencia de los centros territoriales y de producción dentro de la programación nacional para proporcionar una información más rica, detallada y contextualizada de todos los rincones del país.

El programa 'Mañaneros', presentado por Adela González y Javier Ruiz, inició una nueva etapa el pasado 21 de abril. El formato incorporó público en el plató, renovando su estudio y su imagen gráfica, y adelantó su horario habitual (de lunes a viernes a las 10.35 horas), y dio más peso al análisis y la investigación, mantienendo su esencia como el matinal con más equipos desplazados a los lugares donde se producen las noticias.