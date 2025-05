Roberto Brasero se va de la lengua y confiesa un secreto de sus hijas en El Hormiguero

Roberto Brasero está acostumbrado a estar en boca de la gente por su frescura y naturalidad a la hora de explicar la actualidad meteorológica. Un estilo muy personal que le ha valido para ser una de las caras más valoradas de Atresmedia y, en general, de la televisión española.

Siempre afable y cercano, el meteorólogo siempre está dispuesto a colaborar con los programas hermanos de su cadena. El pasado martes "fue a divertirse" al Hormiguero, presentado por Pablo Motos, donde, involuntariamente, se le escapó un detalle de la vida personal de sus hijas.

Quizás por el ambiente relajado del programa que favorece que los invitados cuenten historias que de otra manera sería impensables, Brasero se aventuró a contar una intimidad familiar. "No lo iba a contar, pero estas cosas que surgen...", remoloneó después de que se se le escapara ante Motos.

"Espero que no lo hayan cortado"

El de Talavera de la Reina acudió a El Hormiguero para promocionar su nuevo libro, Pequeña historia del clima, donde divulga sobre los cambios del clima del planeta desde sus orígenes. Sin embargo, fue otro detalle el que generó una expectación inesperada.

Antes de comenzar la entrevista, Motos tuvo unas palabras de agradecimiento para todo el mundo que forma parte del cine español por su contribución "al séptimo arte nacional".

"Hay que ver cine", pidió Brasero recogiendo el guante, aventurando que quizás Santiago Segura volvería a ese espacio de Antena 3 para presentar la quinta película de Padre no hay más que uno. "Es una entrega muy especial para mí porque tienen ahí una pequeña aparición dos personas que quiero mucho, que son mis hijas", confesaba el presentador y meteorólogo.

"¿Pero qué dices? ¡Cuéntame eso!", reclamó Motos sin dejar pasar la oportunidad. "Bueno, no sé, no lo iba a contar, pero estas cosas que surgen…», trataba de justificar Brasero. Pero viendo que no había escapatoria, no tuvo más remedio que concluir la historia.

El meteorólogo coincidió como concursante con Segura en el programa El Desafío, y allí, como público, también acudieron sus hijas. Resulta que, el director de cine, al saber que las pequeñas son fans de toda la saga, les terminó ofreciendo un cameo en esa quinta película. "Y ellas encantadas porque no nos hemos perdido ninguna, de manera que salir en una pues tiene que ser muy emocionante. Espero que no lo hayan cortado en el montaje", concluyó.