Historia de Pasapalabra: cambian las normas del programa por un error en pleno directo

Cualquier persona que haya visto en algún momento de su vida conoce el funcionamiento básico de Pasapalabra. Dos concursantes con un conocimiento elevadísimo del vocabulario compiten por completar las 25 definiciones del Rosco, que está formado por las letras del abecedario.

Menos protagonismo tienen los invitados que conforman un equipo de tres junto al verdadero protagonista. El objetivo de la pareja de invitados, normalmente famosos que llegan para promocionar su próximo proyecto, es la de sumar segundos para el mayúsculo desafío del bote. Además, estos artistas, actores e incluso presentadores tienen más habilidad en alguna prueba que los propios concursantes como es en el caso de La Pista.

Desde hace más de un año que Manu se ha convertido en la estrella de Pasapalabra. El concursante madrileño llegó al programa presentado por Roberto Leal para sustituir a Óscar Díaz, último ganador del millonario bote. Desde entonces, el joven licenciado en psicología ha estado en varias ocasiones a un solo acierto de entrar en la historia del programa.

Durante esta última semana, Manu también ha vivido un momento insólito e histórico en Pasapalabra. Durante el desarrollo de la prueba de La Pista, una de las que peor se le han dado durante el último año, los invitados perdieron la noción del tiempo al adivinar una canción y provocaron una situación nunca vista.

"Que nadie se extrañe"

Fueron Mariola Fuentes y Fele Martínez los que iniciarion una secuencia histórica en Pasapalabra. La actriz fue más rápida a la hora de cargar el pulsador y comenzó a tararear la canción que había sonado durante su turno. Parecía que se iba a cortar y no iba a aumentar el ritmo de la canción, pero cuando llegó el título todo el mundo se levanto de sus asientos y el plató se convirtió en una discoteca mientras sonaba de fondo ‘Don’t leave me this way’.

Roberto Leal no pudo controlar la situación y contempló durante unos segundos cómo todo el mundo disfrutaba de la música en Pasapalabra. Sin embargo, el presentador se vio obligado por los tiempos a reanudar el programa con algo de prisa obligando a todos los invitados a sentarse rápidamente en su lugar. Todo este ímpetu de volver cuanto antes a su sitio, provocó que algunos invitados del equipo naranja se sentasen en el lado azul y viceversa quedando mezclados los equipos. "Que nadie se extrañe en casa, es que nos hemos liado", ha tratado de explicar el presentador tras el caos