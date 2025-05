El nuevo trabajo de Óscar Díaz un año después de haber ganado el bote de Pasapalabra

Ya ha pasado un año desde que Óscar Díaz entrase en el selecto grupo de concursantes que han sido capaces de llevarse el bote de Pasapalabra. Emil Fahrenkamp fue la última respuesta que dió el madrileño antes del delirio al completar las 25 definiciones del Rosco y ganar más 1,8 millones de euros.

Mucha gente se pregunta cómo es la vida post Pasapalabra y Óscar Díaz ha decidido dar una entrevista a Antena 3 para contar cómo es su día a día en la actualidad y recordar sus mejores momentos en el concurso presentado por Roberto Leal. "Echo de menos Pasapalabra. Cuando pasa el tiempo y ya has salido de la rutina del estudio y las grabaciones te acostumbras un pelín más. Echo de menos la adrenalina y a la gente del equipo. Todo es muy intenso por lo que cuando te falta, te sientes desnortado", explica a las cámaras de Antena 3.

Otra de las grandes cuestiones es conocer en qué se está gastando Óscar Díaz los 1,8 millones de euros del bote de Pasapalabra. Desde entonces, ha habido muchos rumores, pero el ya exconcursante quiso desvelar lo que ha ido haciendo en el último año. "No tenemos hijos, pero tenemos sobrinos, hermanos, padres... que ya están en disposición de afrontar cualquier penuria que pueda suceder. Me da mucha paz. Ahora también nos hemos podido permitir ciertos lujos que antes tenías que pensarte un poco más", analiza Óscar que se convirtió en un millonario más en España.

"Sigo colaborando"

Nada más ganar el bote de Pasapalabra, Óscar Díaz se fue de viaje con su pareja. "Hicimos un viaje muy bonito a la Toscana. No fue un viaje a todo trapo, fue una muestra de lo que nos puede dar esa libertad económica que ahora disponemos", explica. El último ganador de Pasapalabra también quiso contar a todo el mundo cómo es su día a día. "Sigo colaborando con algunos medios, escribo de golf y trabajo para el circuito europeo. Ahora también estoy escribiendo cosas mías y he retomado un grupo que tenía en los años 90 que se llama 'Sin ir más lejos' y me hacía mucha ilusión volver a juntarnos para dar algún bolillo", confesó sobre su nueva ilusión.

Óscar Díaz también ha querido hablar sobre los dos concursantes que compiten actualmente por llevarse el bote de Pasapalabra: Manu y Rosa. "Los veo de maravilla. Manu lleva allí desde el día siguiente a mi triunfo y si sigue así será por algo. Ha tenido rivales muy complicados como Rosa. Hacen una pareja espectacular", sentencia el madrileño que sigue viendo Pasapalabra desde su casa con un "poquito de envidia". Óscar Díaz no ha cerrado la puerta a un posible regreso a Pasapalabra. "Me haría ilusión participar en un benéfico o en otro formato", concluye su entrevista para Antena 3.