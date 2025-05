First Dates prepara un programa donde Aragón será protagonista: "Las del pueblo ya están..."

First Dates se ha convertido en el programa de citas más famoso de la televisión en España. Desde 2016, fecha en la que se comenzó a emitir en Cuatro, Carlos Sobera junta en el restaurante más conocido de toda la tela a dos desconocidos que quieren darle una primera o segunda oportunidad al amor. Estos encuentros dan para mucho y algunas conversaciones logran viralizarse en redes sociales y dar el salto a los medios de comunicación.

Algunos comensales consiguen conocer a su media naranja, pero hay otros que suelen darle una segunda oportunidad al programa y volver con el paso del tiempo. Las citas a ciegas consiste en una cena en un restaurante donde las personas intentan conocerse, mantienen una conversación e intentan agradar al otro mientras media España les ve desde el otro lado del televisor.

Como en cualquier cena, la comida juega un papel fundamental y suele ser un tema habitual entre los dos comensales. Otro factor fundamental de First Dates es la cuenta y es que los participantes se ven obligados a pagar el menú del restaurante provocando algún que otro rifirrafe entre tacaños o aquellos que quieren invitar y los que no se dejan. First Dates se ha reinventado con el paso de los años hasta el punto de realizar el programa en un crucero o en una casa donde juntaban a varios participantes.

Un programa especial folklore

El programa de Cuatro ha preparado para el próximo lunes 19 de mayo un 'Especial folklore' a las 21.45 horas. Esta edición tiene la intención de dar visibilidad a las distintas culturas de España. Los solteros que acudan al restaurante más famoso de la televisión en España tendrán que ir vestidos con el traje regional típico de su comunidad autónoma.

Tal y como ha avanzado el programa en su página web, valencianos, gallegos, asturianos y solteros de casi todas las provincias españolas se pondrán el traje regional de su ciudad para encontrar el amor en el restaurante de Carlos Sobera. Aragón contará con la presencia de dos aragoneses que irán vestidos de joteros. Unas imágenes en la que tiene mucho protagonismo el representante masculino aragonés, que lanza frases como: "Las del pueblo ya están casi todas...".