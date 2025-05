La imperdible visita de Kase.O a La Revuelta: del "go, go" que le dicen por la calle a su reacción ante el apagón

Si este pasado miércoles por la mañana Kase.O y Albert Pla fueron noticia por el lanzamiento de su nueva colaboración bajo el título de Todo va bien, con videoclip incluido, por la noche continuaron surfendo en la cresta de la ola con su visita a La Revuelta de David Broncano. Y no decepcionaron.

Cada uno con su particular estilo personal, antagónico en muchos aspectos, resultó ser una combinación surrealista por momentos. Tanto que dejaron varios momentos inolvidablemente cómicos. Desde el desparpajo y naturalidad del MC zaragozano hasta los silencios eternos e impasibles del catalán.

La visita no tardó en cumplir las expectativas que seguramente vaticinaron dentro del equipo del programa. "¿Vas por ahí por la calle con Kase.O y qué recibes de la gente, qué le dicen?", le preguntó Broncano a Pla. "Go. Ey go, go", respondió el cantautor de Sabadell ante la carcajada contenida de Javier Ibarra. "¿Yo creo que es co, no?", trató de aclarar Broncano. "Es que el Albert dice go; yo digo co y él dice ", descifró entre risas el MC. "Como es rapero...pero resulta que es aragonés", aclaró Pla antes ya la carcajada generalizada del público.

Tras este primer momento, Kase.O confesó que siente el cariño del público después de 33 años "acompañando a la gente". "El que quiera ser el mejor ahora que entre ahí, Yo soy ahora Ronaldinho o Ronaldo el gordo", dijo.

"No quería estar vivo en esa situación"

Otro momento álgido fue cuando Broncano les preguntó sobre el día del apagón. Pla ni se enteró dijo, porque le pilló de ruta con la bici y cuando volvió a casa, la luz había vuelto.

Peor suerte corrió el zaragozano, al que le pilló ensayando en el local. Cuando todo se fue a negro, supo que era algo más grave, aseguró, y que no solo le afectaba a ellos, sino que era al más grande y que afectaba a toda la manzana al menos. "Fui a Bretón, que tenía aparcado el coche, abrí las puertas, puse la radio a todo trapo y nos enteramos. Al rato se creó allí y grupúsculo y estuvimos escuchando la radio", comenzó.

Superado ese primer momento, ya fue suficiente para el rapero. "Luego lo que hice fue echarme a dormir. No quería estar vivo en esa situación, quería que se pasara esa mierda. Despertar y que hubiera luz", aseguró. "Me eché a las 4 o 5 hasta las 8 y media", resumió.

"Buena actitud frente a una catástrofe", sentenció Broncano.

Finalmente, como viene siendo habitual con la visita de artistas musicales, ambos interpretaron en directo su nuevo tema.