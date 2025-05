Jordi González cuenta la enfermedad por la que ha estado a punto de morir: tres semanas en coma y dos meses en la UCI

Cuando él mismo en llamada explicaba a sus compañeros de 'D Corazón' que la razón de su ausencia era porque se había puesto "malito", nadie se imaginaba que en realidad era que había estado a punto de morir, literalmente. Jordi González ahora ha protagonizado la portada de la revista 'Semana' para hablar de lo que ha sido y está siendo uno de los episodios más complicados y traumáticos de su vida.

Lo que se conocía hasta ahora

"Después de quince días de vacaciones he cogido un trancazo", comentaba el periodista hace meses en esa primera llamada que nos tranquilizaba, a la vez que aseguraba que tenía dolor de garganta, de espalda, fiebre... Todo parecía indicar que no se trataba de más que eso, y que más pronto que tarde lo volveríamos a ver en su hábitat natural, la televisión.

Sin embargo, personas cercanas a su entorno desvelaban a 'Informalia' que la situación había sido mucho más crítica, confirmaron que el catalán ingresó en un hospital de Colombia, donde permaneció lo justo hasta que los médicos consideraron que podía tomar un avión para continuar con su recuperación en España, y nada más pisar la península González "tuvo que pasar por otro centro médico" porque no mejoró respecto a las semanas anteriores.

Si el relato que conocíamos hasta ahora ya era estremecedor, lo que ha contado el propio Jordi González de lo que ha vivido en los últimos cinco meses es realmente estremecedor.

El durísimo relato de lo que vivió

En la entrevista, el periodista y presentador catalán desvela que ha pasado ¡tres semanas en coma y dos meses en la UCI! Ni siquiera en el peor de los casos nos imaginábamos que la situación había sido tan límite, hasta el punto de que Jordi confiesa que "los médicos estaban convencidos de que no salía, me dieron por perdido". Incluso llegaron a avisar hasta en dos ocasiones a la familia para que se despidieran de él. Durísimo.

El motivo de toda esta situación crítica ha sido una bronconeumonía bilateral, "la enfermedad que ha matado al Papa Francisco pero agravada por una crisis renal", explica González. Además, añade que esta enfermedad tiene un índice de mortalidad del 70% y cuanto más pasan los días, más aumenta ese procentaje, de ahí que los médicos creyeran "que no lo iba a conseguir".

Viendo que la situación no mejoraba, los médicos decidieron inducirlo a un coma para tenerle "más controlado", un coma que finalmente duraría tres semanas. A pesar de las secuelas físicas y psicológicas que te deja estar en un coma e ingresado en un hospital durante meses, Jordi no puede estar más que agradecido con los médicos porque si no le hubiesen inducido al coma "seguramente no estaría aquí sentado contigo", afirmaba al entrevistador.

También ha explicado que en su caso, no vio "ningún túnel blanco ni ninguna luz", al contrario, no se enteró de nada hasta que le despertaron pasadas las tres semanas porque habían logrado estabilizarle. Aclara que en la primera semana sí tuvo pesadillas respecto a lo que le acababa de suceder en su vida, y aunque remarca que actualmente se encuentra bien, tampoco duda en admitir que ha estado "muy mal, verdaderamente mal".

No hay una fecha marcada en el calendario para su regreso al trabajo. Y a pesar de que tiene ganas de volver a sentarse junto a sus compañeros en el sofá del plató, confiesa que actualmente está centrado en su salud y en hacer reestructuración de prioridades, por lo que ahora mismo no le preocupa cuando regresará a televisión.