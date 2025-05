¿Cómo votar en Eurovisión 2025? Todos los detalles de cómo funcionan las votaciones del festival

La final de Eurovisión 2025 se celebra este sábado 17 de mayo en la ciudad suiza de Basilea, con retransmisión en directo a las 21:00 horas en La 1 de TVE. Una edición rodeada de controversia por la participación de Israel, pero también de expectación entre los eurofans, que una vez más podrán decidir el resultado final con sus votos.

El sistema de votación combina el veredicto del público (50,67%) con el del jurado profesional (49,33%), que emite su valoración la noche anterior durante el Jury Show, una gala que no se televisa. En cambio, el televoto se abre al inicio de la gala del sábado y permanece activo hasta 40 minutos después de la última actuación.

Los espectadores pueden votar por SMS, llamada telefónica o a través de la aplicación oficial. Cada número puede emitir hasta 20 votos (1,09 € por mensaje). Eso sí, no se puede votar al representante del propio país, por lo que los espectadores españoles no podrán apoyar a Melody si lo hacen desde dentro de España. Además, los ciudadanos de países no participantes también tienen derecho a voto, aunque sus resultados se condensan como si fueran los de un solo país.

En cuanto al anuncio de resultados, primero se darán a conocer los votos del jurado, conectando con cada país, y con Chanel como portavoz española, y después los del público, dichos por los presentadores del festival desde la misma Basilea, que pueden cambiar por completo la clasificación.