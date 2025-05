Un vecino de Zaragoza abre un debate sobre la salud mental en pleno First Dates: "¿Cómo sabes si has sanado?"

El mundo es más pequeño de lo que parece y a veces te puedes encontrar con una persona de tu misma ciudad en un programa de televisión al que has acudido en busca de un nuevo amor. Rubén y Claudia fueron a First Dates para probar fortuna nuevamente a la hora de encontrar pareja. El destino quiso que estos dos vecinos de Zaragoza tuvieran una cita en el restaurante más famoso de la televisión y disfrutaron de una velada que nunca olvidarán.

Rubén demostró desde el primer momento que es un hombre sincero. Carlos Sobera quiso saber más sobre su vida personal y admitió ser pasivo en pareja. Le gustan las chicas cariñosas, dulces y con buen físico. El gallego, pero residente en la capital aragonesa, admitió que tiene debilidad por las chicas colombianas porque estuvo trabajando allí. "Son muy dulces", admitió tras reconocer que su última pareja era de esta nacionalidad.

Por su parte, Claudia acudió muy nerviosa a First Dates, pero claramente le agradó a Rubén nada más conocerse. La joven es mitad canaria y mitad colombiana y lleva viviendo en España desde los 18 años. Colombia se convirtió en uno de los temas de conversación durante la cena. Rubén confesó la amabilidad del pueblo colombiano antes de contar su mala experiencia con un restaurante en Zaragoza. "Me fui de chef de vino a Colombia, pero tampoco funcionó y decidí regresar a España", explicó.

¿Cómo sabes si has sanado?

Claudia también quiso saber la opinión que tenía Rubén de ella. "Eres muy bonita", afirmó sacando una sonrisa en su cita a la que le respondió con un "eres guapo". Sin embargo, la cena comenzó a complicarse cuando los comensales hablaron sobre sus relaciones amorosas en el pasado. Y es que Rubén solamente llevaba cuatro meses soltero, algo que sorprendió a la colombiana. "Cuatro meses es muy poco tiempo, tendrás todo muy reciente", dijo Claudia a un Rubén que admitió ya estar abierto a otras oportunidades.

Ambos continuaron una conversación cada vez más intensa sobre conocer realmente cuando has superado una relación. "Yo aún me acuerdo de la novia que tenía a los 18 años. Maravillosa, guapísima. ¿Eso significa que no he sanado? ¿Cómo sabes tú si estás sanado?", preguntó ante las cámaras. A Rubén no le gustó la tarta de queso de First Dates y le prometió a su cita que algún día le cocinará una.

Cuando llegó la hora de tomar la decisión final, Rubén la tenía muy clara: quería una segunda cita con Claudia. Sin embargo, la colombiana quedó muy reticente al saber que su cita había tenido recientemente una relación por lo que solo quería mantener una amistad con él.