Manu desvela el verdadero motivo por el que recita poemas en Pasapalabra (y tiene que ver con Rosa)

Siempre que toca despedir en Pasapalabra a los famosos invitados (y eso ocurre cada tres días), Manu les dedica un poema. Un poema, además, de lo más original, jugando con los nombres de los participantes. Los últimos protagonistas de sus versos fueron el miércoles Marina Castaño, Cristina Medina, Armando del Río y David Castillo.

Sobre esta peculiar despedida le preguntó Roberto Leal, el presentador del programa, este jueves. Manu lleva algo más de un año en el concurso (257 tardes) y casi desde el principio lleva pronunciando estos poemas. "¿Por qué lo haces?", se interesó Leal. "Es una manera de quitarte nervios", aseguró el madrileño, que llegó a Pasapalabra justo después de la victoria de Óscar Díaz, que se llevó un bote de más de 1,8 millones de euros. En la actualidad, ese bote supera los 1,6 millones.

Y es una manera de quitarse nervios, porque "vas pensando cada programa qué poder decir y estás a otra cosa, no estás pensando en el programa". Y en definitiva, en el Rosco de cada tarde frente a Rosa, su rival desde hace 127 programas. Manu lo confesó así en el programa del jueves, con la participación en los equipos azul y naranja de cuatro nuevos invitados (y famosos): Elena Furiase, Xabiel Deltell, Oliver Ruano y Elena Ballesteros.

Nada más ser presentada por Roberto Leal, la hija actriz de Lolita Flores aseguro que era "una emoción" estar en Pasapalabra "con esta pareja de concursantes". “Qué emoción estar aquí con esta pareja de concursantes. A vosotros os hará mucha ilusión siempre que nos veis, pero ahora mismo la ilusión la tengo yo. Cuando la he visto (a Rosa) he dicho: 'Ay, encantada de conocerte'. No sé si han batido el récord, pero tú (por Manu) llevas un año, ¿no? Y tú…", expresó Elena Furiase, que jugó en el equipo de Rosa junto a Xabiel Deltell.

"Me he puesto roja y todo"

"Ella es la primera concursante de esta etapa que ha pasado de los 100 programas, así que son de récord ambos", completó el presentador, Roberto Leal. Rosa, por su parte, se ruborizó ante las palabras de Furiase. "Me he puesto roja y todo", admitió para hacer a continuación una reflexión sobre la fama.

"La ilusión es nuestra cuando nos conocemos. Me encanta conocerlos a ellos y también suena raro cuando ellos te dicen que tienen ilusión, porque tú lo vives desde dentro y a veces te olvidas que ellos saben quién eres y la gente en España te está viendo, nos para por la calle y saben quién eres", manifestó Rosa.

