Piden el regreso de Luis de Lama a Pasapalabra para sustituir a Manu: "Me siento afortunado"

Pasapalabra es uno de los concursos con más éxito de la historia de la televisión en España. Dos concursantes compiten por demostrar su grandísima habilidad con el vocabulario para intentar resolver las 25 definiciones del Rosco y convertirse en millonarios. A veces no es necesario alzarse con el triunfo para quedarse en la memoria de todos los seguidores del programa de Antena 3.

Uno de los concursantes más queridos de la historia de Pasapalabra es sin ninguna duda Luis de Lama. El agente de la Guardia Civil no fue capaz de completar el Rosco, pero sí lo hizo su rival Pablo Díaz. El violinista se llevó una victoria muy especial que le permitió llevarse 1.828.00 euros tras derrotar a Javier Dávila. Un bote también muy emotivo para el presentador Roberto Leal, ya que fue el primero que se entregó en Antena 3 después de la llegada del programa desde Telecinco.

Antes de Javier Dávila, Pablo Díaz tuvo un precioso duelo con Luis de Lama quien en varias ocasiones estuvo a punto de completar el Rosco. Este agente de Guardia Civil estuvo durante 84 programas intentando sin éxito llevarse el bote de Pasapalabra consiguiendo la victoria en 38 programas en los que acumuló un premio cercano a los 40.000 euros (39.600 euros).

Adiós y regreso a Pasapalabra

Lo más doloroso sin ninguna duda fue el repentino adiós de Luis de Lama a Pasapalabra. El agente de la Guardia Civil se vio sorprendido en un enfrentamiento en la Silla Azul por Diego Cárdenas y se quedó completamente en blanco en la definición de 'figurar'. Sin embargo, Luis afirmó que solo se iba a ser un 'hasta luego' de Pasapalabra, al que volvió un tiempo después para competir en una edición especial: la 'Noche de campeones' en enero de 2024.

Este programa especial reunió a las caras más emblemáticas de la historia de Pasapalabra. Luis de Lama se reencontró con Pablo Díaz, al que consiguió derrotar gracias a sus 23 aciertos. En la final se vio las caras con Orestes Barbero con el que empató a 22 aciertos y un falló. La dirección de Pasapalabra se innovó con una muerte súbita nunca vista en la que se impuso el burgalés.

¿Vuelve Luis de Lama?

Desde su última etapa en Pasapalabra poco se ha sabido de Luis de Lama. La Guardia Civil lo ha destinado a Algeciras por motivos personales y sigue estudiando por si en un futuro no muy lejano vuelve al concurso de Pasapalabra. Cabe recordar que Manu y Rosa ya han marcado una época en el concurso y todos los seguidores tienen claro que uno de los dos se alzará con el bote. Por lo tanto, el cásting para ser el futuro heredero de Manu y Rosa ya está abierto y Luis de Lama parece tener opciones de poder volver al programa.

En las últimas horas, el agente de la Benemérita ha compartido en su perfil de Instagram un detalle que le han enviado desde su propio club de fans. Luis de Lama ha recibido una camiseta y un bonito mensaje de un seguidor al que le ha querido responder por su fidelidad durante tanto tiempo.

"Han pasado ya más de 4 años desde mi salida de Pasapalabra y aún a día de hoy me reconocen, me saludan, me brindan su cariño y sus sonrisas y me llegan sorpresas como ésta! Gracias @mariatormo1987 por todo lo que me das y por el apoyo incondicional desde el primer día. Y hago extensivo el agradecimiento y el cariño a toda la gente del club de fans. Siempre dije que me resultaba raro tener club de fans, me lo sigue pareciendo, pero me siento afortunado por teneros ahí y solo me queda dar las gracias y un abrazo largo para todos", escribe.

Por su parte, el seguidor le pide a Luis de Lama para seguir estudiando el bonito vocabulario para tener opciones de volver a Pasapalabra tras el adiós de Manu y Rosa. "Tienes un ejército de fans esperando".