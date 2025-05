Roberto Brasero se sincera y revela cómo conoció a su mujer: "Siempre hemos sido muy modernos"

Roberto Brasero es una de las caras más conocidas y queridas de la televisión en España. Su estilo personal al contar la previsión meteorológica cada día y su carisma natural ha hecho que sea uno de los presentadores mejor valorados de la profesión. Tanto es así que su espacio en Antena 3 se ha ido ampliando desde sus inicios y otros programas de la casa, como El Desafío, han tirado de él para completar su terna de concursantes y atrapar al mayor número posible de espectadores.

En las últimas semanas, el presentador está mostrando otra de sus caras, la de escritor, tras publicar su segunda obra, Pequeña historia del clima. Con ese fin, el de promocionar el libro, acudió al programa, también de Antena 3, Y ahora Sonsoles, donde también hubo un espacio para conocer su rostro más personal: cómo conoció a Beatriz, su mujer.

"Es una tía número 1"

Brasero relató que ambos coincidieron en Telemadrid. Ella era operadora de cámara y él tenía su espacio dedicado al tiempo. "Cuando salía a hacer reportajes con ella y volvía sentía cosas que con el resto no. Eso que sientes y es difícil de explicar con palabras, a lo mejor es amor", aseguró a Sonsoles Ónega el presentador.

Preguntado por qué le gustaba más de su mujer, Brasero fue tajante: "Me enamora todo. Su fuerza, tener las cosas claras... es una tía número 1".

La presentadora no dudó en inquirir quién sedujo a quien, a lo que el responsable del tiempo en Antena 3, deslizó que probablemente fue él, "pero igual fue ella". Tras ello, Sonsoles se interesó por si había tenido más novias. "Sí había tenido algunas novias. Yo también tuve mi juventud. No era hombre del tiempo... no era ni hombre", respondió en tono humorístico Brasero.

Haciendo una cronología rápida, el meteorólogo contó que se fueron a vivir juntos "a finales de los 90" y luego se casaron. "En mi casa siempre hemos sido muy modernos; y en la suya, más", respondió cuando Sonsoles le dijo que no era habitual en aquellos años. En la actualidad, la pareja tiene 4 hijos, 2 perros y 1 gato.