Ya hay nuevos Harry, Ron y Hermione: HBO elige a tres jóvenes debutantes para su serie de ‘Harry Potter’

Después de meses de audiciones masivas por todo el Reino Unido, HBO ha encontrado a los tres rostros que liderarán la nueva versión de 'Harry Potter' en formato serie. Dominic McLaughlin será el encargado de ponerse las gafas redondas del joven mago, mientras que Arabella Stanton y Alastair Stout encarnarán a Hermione Granger y Ron Weasley, respectivamente. Los tres actores debutan con estos papeles que podrían marcar sus carreras para siempre.

Nuevos actores de 'Harry Potter' / HBO

“Estamos encantados de anunciar que hemos encontrado a nuestros Harry, Hermione y Ron”, han declarado Francesca Gardiner, guionista y showrunner del proyecto, y Mark Mylod, que dirigirá varios episodios. Ambos han destacado el “talento único” de los elegidos y han agradecido a las decenas de miles de niños que se presentaron a las pruebas de selección: “Ha sido maravilloso descubrir el gran abanico de jóvenes talentos que existe”, añaden.

La serie, que será una producción original de HBO Max, busca ofrecer una versión más extensa y detallada de los libros que la saga cinematográfica. Cada temporada se centrará en uno de los volúmenes escritos por J.K. Rowling, quien también participa como productora ejecutiva junto a Neil Blair, Ruth Kenley-Letts y David Heyman, productor de las películas originales.

Francesca Gardiner, conocida por su trabajo en 'Succession' y 'His Dark Materials', escribe y produce la serie junto a Mark Mylod ('Game of Thrones', 'The Menu'). La ficción será distribuida por Warner Bros. Television en colaboración con Brontë Film and TV, y estará disponible en HBO Max, también en los nuevos mercados donde se lanzará la plataforma, como Alemania, Italia y el Reino Unido. Las películas originales seguirán disponibles para su visionado global.