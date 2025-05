Una soltera de Zaragoza soporta comentarios machistas de su cita en First Dates: "Te podías haber puesto minifalda"

A Carmen, una soltera de Zaragoza, le costará olvidar su paso por First Dates donde sufrió varios comentarios machistas por parte de su cita durante una cena muy tensa. El encuentro con Angelo, un italiano que lleva años residiendo en España, comenzó mal y acabó peor. El hombre formuló varios comentarios sobre el físico de la zaragozana e incluso llegó a afirmar que ella podía haber acudido al restaurante más famoso de la televisión en España en "minifalda".

Cuando piensas que ya has visto personajes de todo tipo en First Dates, llega uno nuevo y te sorprende. Carmen admitió acudir al programa presentado por Carlos Sobera en un momento pleno de su vida buscando un hombre que la cuide y sepa llevar porque es una mujer con "carácter fuerte". La zaragozana rechaza por completo a cualquier hombre que sea "absurdo, prepotente, narcisista y vulgar".

Carmen sintió que Angelo no era su tipo nada más verlo. "Me gusta mucho el hombre italiano, Angelo, no", expresaba ante las cámaras de First Dates la zaragozana, que tampoco había despertado un gran interés en su cita. "Es guapa, pero no me gusta su look. Esas plumas, yo soy más clásico", expresaba.

La cita comenzó a calentarse cuando los dos solteros intentaron adivinarse la edad. Carmen está a pocos días de cumplir los 50 y Angelo todavía no ha llegado a esa década. "No me ha gustado físicamente ni la forma de vestir. Va con una camiseta interior por debajo de una camisa", confesaba Carmen frente a las cámaras antes de que Angelo sacase el tema a la palestra. "No he visto ni el pantalón", admitía la zaragozana antes de escuchar el primer comentario fuera de lugar. "No eres de las mujeres que se fijan en el paquete del pantalón lo primero", afirmó Angelo provocando aún más tensión en el ambiente.

"No me gusta su manera de ser"

"No me gusta su manera de ser. No me gusta cómo entra a matar, yo no soy así", explicaba una Carmen que cada vez se encontraba menos cómoda con su cita. Sin embargo, la cena iba a empeorar ya que Angelo comenzó a comentar la ropa de la zaragozana. "Me hubiese gustado una falda, estás bien así, pero si hubieses traído una faldita más cortita me hubiese gustado más". Carmen no se quedó callada. "Eso me molesta y me molesta muchísimo".

Sin embargo, Angelo siguió a lo suyo con sus comentarios machistas. "Cuando he visto esas plumas que llevas en el hombro... aunque en lo que me he fijado primero ha sido en las curvas". Carmen se sentía cada vez más enfadada con su cita y así se lo hizo saber a toda España. "Es un comentario fuera de lugar, ha quedado como un poco señor. Hay que ser más comedido a la hora de decir las cosas. También tengo una cara a la que mirar". Tras conocer estas palabras, Angelo dijo que solía mentir para quedar bien.

Después de una cena muy incómoda, los dos solteros tenían que tomar la decisión final, algo que estaba muy claro desde el principio. Angelo dijo que "no" porque no le gustaba su forma de ser" mientras que Carmen le explicó que no le gustó ni lo de la "minifalda ni lo de sus pechos".