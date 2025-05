La sorprendente confesión de Manu en su primera entrevista junto a Rosa fuera de Pasapalabra: "No pienso en el bote"

Manu y Rosa forman parte de la historia de la televisión en España por su participación en Pasapalabra. La pareja de concursantes siguen compitiendo tarde tras tarde por alzarse con el millonario bote que hay en juego en el mítico programa de Antena 3. Un premio que ya supera los 1,6 millones de euros y te cambia por completo la vida. Además, la gallega y el madrileño han logrado conectar con la audiencia desde el primer programa por su habilidad con el vocabulario y su cercanía con el público y la audiencia.

Lo más habitual es ver a Manu y Rosa en el plató de Pasapalabra junto a Roberto Leal, con quien se sienten muy a gusto hablando también de su vida personal más allá de las cámaras. Sin embargo, la pareja de concursantes ha decidido dejar a un lado su trayectoria en el popular concurso para hablar de su relación, sus estudios y confesar en qué se gastarían el bote si logran algún día completar El Rosco.

Y es que Manu y Rosa han decidido dar una entrevista en 'Y ahora Sónsoles' donde han ofrecido una interesante charla minutos antes de la emisión del propio programa de Pasapalabra. Un programa que sirvió para que el madrileño celebrase 260 participaciones en Pasapalabra igualando la marca de Pablo Díaz, el violinista que se llevó el primer bote de Pasapalabra en esta época en Antena 3. Sin embargo, Rosa demostró un gran nivel en El Rosco acertando hasta 23 definiciones sin ningún fallo, error que sí cometió Manu que se jugará su continuidad en el programa este miércoles en la Silla Azul.

"Vas día a día"

Después de casi un año compitiendo todos los días en Pasapalabra, Sónsoles Ónega quiso saber cómo encaran cada día el mayúsculo desafío del bote. "Hay que mantener la cabeza muy fría. Hay días que te sientes como en casa y otros no puedes con los nervios", admitió Rosa mientras Manu confiesa que no piensa en ganar el bote. "Vas día a día porque es una cifra ya muy alta y te da igual un día más o un día menos".

El madrileño también habló de su vida personal recordando cómo comenzó su afición a Pasapalabra gracias a su abuela. "Llevo cuatro años preparándome para Pasapalabra. Empiezo a ver el programa con ella, que está mejor que yo, tiene una gran memoria. Toda mi familia me está apoyando mucho". El madrileño admitió ser un fan del programa y que se prepara con el diccionario en la mano e internet y pensando en las posibles preguntas que hacen los guionistas.

Por su parte, Rosa veía Pasapalabra con su madre y su hermana en tiempos de pandemia. "Desde pequeña siempre decía que cuando fuese mayor quería ir a Pasapalabra, después la vida te va llevando por otros caminos y se me fue olvidando la idea. Sin embargo, en pandemia volvía a ver el programa todas las tardes. Mi madre me insistía en presentarme al cásting, pero yo no me veía capaz. Fue un reto personal el prepararme para poder competir en Pasapalabra", concluyó Rosa.