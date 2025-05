La reflexión de Rosa sobre el papel de las mujeres en Pasapalabra: "Tenemos menos tiempo"

Manu y Rosa están construyendo su propia historia en televisión gracias a su participación en Pasapalabra. Los dos concursantes se han ganado el cariño de los espectadores gracias a su particular batalla que supera el centenar de duelos. La pareja sigue compitiendo por el objetivo de alzarse con el millonario bote que hay en juego en el mítico programa presentado por Roberto Leal.

El premio del concurso, que se emite todas las tardes en Antena 3, ya supera los 1.6 millones. Aparte de mostrar una gran conexión con cada uno de los invitados que les ayudan cada día, la gallega y el madrileño han logrado conectar con la audiencia desde el primer programa gracias a su cercanía con el público y por su habilidad con el vocabulario.

Este martes, la pareja de concursantes cambió las instalaciones de Pasapalabra por el plató de 'Y ahora Sonsoles'. Manu y Rosa acudieron al programa presentado por Sonsoles Ónega para hablar sobre la participación de ambos en el concurso presentado por Roberto Leal. Ambos han dado pinceladas de cómo se preparan la prueba final y del tiempo que pasan estudiando alguna de las miles de palabras que recoge el diccionario.

La reflexión de Rosa

Manu y Rosa decidieron dar una entrevista en 'Y ahora Sónsoles' donde han ofrecido una interesante charla minutos antes de la emisión del propio programa de Pasapalabra. Un programa que sirvió para que el madrileño celebrase 260 participaciones en Pasapalabra igualando la marca de Pablo Díaz, el violinista que se llevó el primer bote de Pasapalabra en esta época en Antena 3.

A lo largo de la extensa charla que ambos concursantes han tenido con Sonsoles, Rosa tuvo tiempo para lanzar una reflexión sobre el papel de las mujeres en la historia de Pasapalabra. "La única manera de llegar a un buen nivel es dedicarle muchas horas, por lo que hay que buscar la manera de hacerlo amable para la cabeza. Hay días que el cerebro no te da y tienes que parar", ha argumentado la gallega antes de hablar sobre el tema.

La reflexión de Rosa sobre la ausencia de mujeres en el programa de Antena 3 comenzaba con las siguientes palabras: "Los referentes son muy importantes. Cuando estás dentro de la parte que siempre está representada, no eres consciente de que falta la otra parte. Esto se aplica a las mujeres, pero también a otros colectivos".

Rosa ha destacado por qué no había más mujeres en el concurso presentado por Roberto Leal. "Creo que Pasapalabra es un programa en el que se necesita tiempo, hay que echarle muchas horas. Me parece que, por las circunstancias que sean, las mujeres a veces contamos con menos tiempo", ha reflexionado la gallega. La conversación se ha cerrado con una respuesta irónica de Sonsoles Ónega: "Otro daño colateral, no hay mujeres en Pasapalabra".