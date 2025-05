Rosa se despide de Pasapalabra tras su error en la Silla Azul: "Gracias, me lo he pasado muy bien"

"Gracias, me he sentido super a gusto y me lo he pasado muy bien". Son las palabras de despedida de Rosa en Pasapalabra, después de 129 programas. La gallega acabó mal la tarde del viernes y empezó peor la de este lunes. "Por lo que sea llevo una rachilla en la que el cerebro y la lengua están desconectados, a ver si conecto el cable y consigo llegar a la silla", manifestó. A la silla de su equipo azul, junto a Xabier Deltell y Elena Furiase para enfrentarse nuevamente en el Rosco a Manu. Pero, para sorpresa de todo los espectadores, Rosa falló en la Silla Azul frente a Juan, un enfermero madrileño.

La gallega cometió un error "tonto". Justo después de que Juan cometiese su primer fallo, ella falló también. "Perdón decretado por el gobierno para ciertos delitos, particularmente políticos", dio como definición Roberto Leal. "Absolución" fue la respuesta de Rosa, que rápidamente se dio cuenta que no era correcta. "Ay, amnistía", apostilló, mostrando claramente enfadada con ella misma.

"Hacía tiempo que no fallaba"

Finalmente, logró superar la Silla Azul, pero está claro que la gallega no está atravesando su mejor momento dentro del concurso de Antena 3. "Hacía tiempo que no fallaba en la Silla Azul, sí", dijo en respuesta a Roberto Leal. "¿Y qué pensaste?", le preguntó el presentador. "Nada, que tranquila y a seguir, otra no se falla", apostilló.

Antes del Rosco y como siempre hace cada tres programas, Rosa se despidió de los invitados: Elena Furiase, Xabiel Deltell, Oliver Ruano y Elena Ballesteros. “Me ha encantado el ambiente tan distendido que se ha creado. Se han quedado unas tardes de irnos a tomar un café con unos montaditos de jamón, comentar letras de canciones, títulos de películas… Y a mi equipazo daros las gracias, porque habéis jugado genial, me he sentido super a gusto y me lo he pasado muy bien", aseguró.

