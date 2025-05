Una soltera de Zaragoza rechaza a su cita por tener un gusto musical diferente: "Mucho ruido"

First Dates nunca defrauda. El programa de televisión que junta a dos desconocidos a cenar en un restaurante para conocerse y decidir si tienen una segunda cita en un futuro se ha convertido en todo un fenómeno en España. Carlos Sobera es el presentador encargado de que los invitados se sientan en todo momento a gusto durante un encuentro que ven miles de personas en la pequeña pantalla a diario.

El programa de citas a ciegas da voz a todos los colectivos y edades. Hasta el restaurante más famoso de la televisión se desplazan jóvenes que acaban de cumplir la mayoría de edad, adultos sin suerte en el amor hasta el momento y también mayores que buscan alguien que les acompañe en sus últimos años de vida.

En el programa de este pasado miércoles, Arantxa, natural de Zaragoza y de 45 años, acudió al programa por excelencia de la televisión de España si tu objetivo es conocer a tu media naranja. La zaragozana buscaba tener conexión con su cita y ahí fue donde apareció José Miguel. La cita transcurrió de la mejor manera posible, aunque ninguno de los dos tuvieran muchas cosas en común.

Arantxa llegó a las instalaciones de Cuatro con "muchas ganas de vivir la vida, de disfrutarla y de enamorarse". Nada más ver a su cita, José ha confesado que le parece una mujer "muy grande": 'Yo soy muy grande, no soy un gigante, pero me he quedado pequeñito a su lado''. A ella lo que no le ha gustado ha sido su pelo: ''Ese pelo de bote, no le queda bien'

Durante la cena, ambos han empezado a hablar sobre sus intereses y Arantxa ha confesado que no le gusta el rock, algo que le ha roto el corazón a José Miguel: ''No me digas eso. Yo quiero ir a ver a Iron Maiden que es en junio'', y ella, entre risas le ha contestado: ''Mucho ruido''. ''Me ha parecido súper simpática, súper maja, pero no tenemos en común absolutamente nada'', confiesa nuestro soltero.

Pese a que no tienen muchas cosas en común, José Miguel y Arantxa han disfrutado mucho de la cena y se lo han pasado muy bien. Pero finalmente, ambos han decidido tomar caminos separados porque se consideran personas muy diferentes.