Leticia Sabater estalla contra Melody y manda un mensaje a David Broncano: "Es una desgraciada"

Melody ha concedido su primera entrevista tras su polémico paso por Eurovisión. La cantante, que representó a España en el festival musical, logró una de las peores clasificaciones en la historia del país en una actuación que generó bastante polémica entre sus seguidores. La sevillana acudió esta semana al Hormiguero para visitar a Pablo Motos y hablar sobre su paso por el certamen.

La sevillana dejó claro que en ningún momento cree que ha perdido "porque me he ganado el corazón de gente que no me conocía", sí quiso admitir que le hubiese gustado hacer las cosas "de otra manera". "Ya que he quedado en el puesto 24, me hubiese gustado equivocarme yo. Estoy en mi derecho de decirlo y no por eso me he hecho la víctima", sentenció la compositora en las instalaciones de Antena 3.

La polémica entre David Broncano y Melody por la cancelación de la entrevista en 'La Revuelta' se ha convertido en tema de actualidad hasta tal punto que parece un debate de estado. Tras el mal papel de la cantante andaluza en Eurovisión, el presentador de televisión tenía pactada su visita a las instalaciones del Teatro Príncipe Gran Vía, pero esta nunca se ha dado ni sabremos si tendrá lugar.

Leticia Sabater se une a la polémica

Leticia Sabater no ha querido perder el tiempo y se ha unido a la polémica sobre Melody. La actriz se pasó por el programa 'Despierta San Francisco' para hablar con el periodista, David Sánchez, en Radio Marca. La artista presentó su nueva canción 'Yo no soy esa mujer', en la que versiona un tema de Paulina Rubio.

Durante la charla que ha tenido con Sánchez, Leticia Sabater no ha tardado en dar su opinión sobre la polémica generada en Eurovisión. "Cuando terminó el Festival me empezaron a llegar miles de mensajes pidiéndome que me presentará, pero no les hice caso. Las cuentas de redes sociales falsas han alimentado esto y yo no he dicho nada. Es algo que me tengo que pensar", explicó en Radio Marca.

A Sabater no le gustaron ni un pelo el papel de Melody y sus explicaciones tras Eurovisión. "Melody se merece las críticas, TVE se ha volcado con la promoción de esta chica y uno no puede ser desagradecido en la vida. Es una vergüenza lo que ha hecho porque gracias a esto ha vuelto a estar en primer plano. Cada uno tiene que saber si una canción es buena o mala", argumentó. Además, Leticia aprovechó la ocasión para afirmar que "David Broncano creo que está enamorado de mí".