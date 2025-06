Mar Lucas, sobre acudir al Benidorm Fest: "Todo lo que sea que más gente conozca mi música, para mí siempre es una oportunidad"

Mar Lucas fue una de las artistas invitadas a Desalia 2025, donde YOTELE charló con ella sobre su trayectoria, su relación con las redes sociales y el papel que juega la música en su vida. La creadora de contenido, que comenzó con tan solo trece años, no cierra la puerta a participar en el Benidorm Fest y se muestra agradecida por las colaboraciones que ha tenido con artistas como Juan Magán o Lérica. En esta conversación, habla sin filtros de las críticas, del cansancio y de cómo ha aprendido a encontrar sus propias pausas.

YOTELE: No paras de trabajar. ¿Te das también tiempo para ti, para desconectar de verdad, y para no pensar en música ni en redes?

MAR LUCAS: Lo intento, lo intento... Yo soy un poco enferma en estas cosas.

Y: Porque eres vocacional.

M.L.: Tengo mucha hambre y, a veces, no sé separar un poco también lo de saber parar. Porque cuando me llegan oportunidades, siempre quiero como aprovecharlas y crecer. Y, a veces sí, cuando ya mi cuerpo me lo pide, necesito parar, aunque sea dos días o así, para seguir con todo, ¿no? Pero alguna vez paro. Me voy a mi pueblo. Normalmente, para que mi cuerpo y mi mente entiendan que es una pausa, me voy a la playa siempre. Y mi pueblo, con mis amigos y mi familia, es el mejor sitio.

Y: O sea, ¿tú serías capaz de volver a tu vida anterior? No sé si la recuerdas, cuando no te dedicabas a las redes ni a la música, y hacías otras cosas.

M.L.: Yo era muy pequeña. Empecé con trece años, entonces...

Y: No tienes recuerdo a lo mejor ni siquiera, ¿no?, de cuando no había móviles ni redes...

M.L.: En realidad, no. A ver, al principio no tenía móvil, pero tenía mi tablet, ¿sabes? Y ahí es donde empecé a grabar Musical.ly y así. Entonces, como que tampoco tengo recuerdos sin eso. Alguno puede ser, pero ya de muy, muy pequeña. Entonces no sé cómo sería mi vida, como más de adulta, sin las redes o un móvil, ¿sabes?

Y: ¿Y tú te acuerdas del momento, ese cumbre en que pegaste un petardazo y empezaste a ser súper viral y conocida en el mundo de las redes?

M.L.: Ha sido como progresivo. Han sido muchas cosas, y obviamente sí hubo un boom mucho más fuerte. Y, curiosamente, no lo recuerdo tan bonito, porque en realidad ese año fue como de los peores de mi vida. Estaba con personas que me hicieron la vida un poco complicada. Pero bueno, al final yo siempre intento pensar que todo en la vida pasa por algo. Y al final tengo la música, que me ha salvado literalmente y me da una razón para todos los días despertarme con una sonrisa. De verdad, la música ha sido como un descubrimiento, un amor a primera vista. Y a partir de ahí, desde los 18, empecé con la música otra vez, como que todos los días de mi vida. Y hasta el día de hoy están pasando un montón de cosas increíbles con la música, y muchas más que vienen ahora, la verdad.

Y: ¿Quién te dio esa gran oportunidad para que se te conociera en el mundo de la música y te respetaran?

M.L.: Hay mucha gente, en realidad, que poco a poco fue creyendo en mí y me fue dando la mano en el camino. Y, a día de hoy, hay muchos artistas que me dan la mano constantemente. Todas las colaboraciones que hago son con artistas que, al final, me creen, ¿sabes?

Y: Juan Magán, Lérica, Polo Nández, Cali y el Dandee... Has hecho muchísimas colaboraciones muy buenas.

M.L.: Sí, sí, sí. De colaboraciones no me puedo quejar para nada. Es una barbaridad lo de los artistas que realmente creen en mí. Y cada vez más. Estoy viviendo un sueño, literalmente.

Y: Y a nivel musical, ¿te planteas un futuro, por ejemplo, utilizando plataformas? Me viene a la cabeza el Benidorm Fest. ¿Es un planteamiento para ti participar?

M.L.: A ver, en realidad me parece una oportunidad muy grande participar allí y que más gente me descubra, ¿sabes? Yo lo plantearía, obviamente, y vería de qué manera podría encajar yo de alguna manera por ahí. Como yo todas las oportunidades siempre intento escucharlas y ver cómo puedo yo encajar o cómo me pueden nutrir, no sé. Pero, obviamente, todo lo que sea que más gente conozca mi música, para mí siempre es una oportunidad.

Y: ¿Cómo llevas las críticas buenas, malas, regulares... tanto en tema música como en redes? Que en redes ya sabemos lo que hay, que ahí hay de todo.

M.L.: Mal y bien. Depende del día que me lo preguntes. Hay épocas donde lo llevo mejor y me da igual. Y, al revés, las uso como para decir: "Al final, los haters también son los mayores fans". Son los que siguen ahí todo lo que haces, están viendo los primeros, comentando los primeros... Y al revés, a veces hasta me gusta picarlos, ¿sabes? Para que así me den más engagement.

Y: Es que eso es inteligencia.

M.L.: Claro. Hay que ser inteligente en esta vida. Pero hay veces, obviamente, que no te puedo negar que hay cosas que duelen, obviamente. Porque también creo que se ha desconectado un poco el sentimiento de que, detrás de una pantalla, hay personas humanas, con sentimientos, con malos días, con malas épocas.