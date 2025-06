Quién es Belén, la soltera de First Dates de Zaragoza que fue exconcursante de Operación Triunfo: "Me quitó el puesto Chenoa"

Encontrar el amor en First Dates no está al alcance de todos. El programa de citas más famoso de la televisión ha juntado a miles de personas que buscan encontrar a su media naranja. Algunas cenas han salido a pedir de boca y los comensales han comenzado una relación tras pasar por el restaurante de Carlos Sobera. Por otro lado, algunos comensales no han sido capaces ni de acabar la cena y han terminado como el rosario de la aurora.

Cualquier persona tiene su hueco en First Dates, incluido alguna que haya sido rechazada anteriormente de otro programa de televisión. La dirección del programa presentado por Carlos Sobera juntó a cenar a dos comensales de Zaragoza que no pasaban por su mejor momento en lo personal, pero no habían perdido la ilusión por el amor.

Joaquín se consideraba un "chico especial, extrovertido" que buscaba una chica con la que comenzar una relación larga y poder compartir viajes, experiencias y aventuras. Por su parte, Belén también se considera una chica abierta con facilidad para hacer amigos. Su pasión es cantar y desde pequeña ha imitado a Marisol o Mary Poppins. Tal era su habilidad para entonar que esta mujer de Zaragoza decidió presentarse a la primera edición de Operación Triunfo donde se llevó un chasco. "Me quito el puesto Chenoa, que le vamos a hacer".

Joaquín también es de Zaragoza y Belén le entró por los ojos. "Se sabe arreglar muy bien", admitía el aragonés mientras la artista no sentía lo mismo. "Es un chico muy natural de Granjero busca esposa. Tiene pinta de señor, de padre de colegio y es del AMPA, no me gusta".

"Friki"

Carlos Sobera llevó a ambos a la mesa donde la conversación comenzó por las aficiones de ambos que compartían su pasión por viajar. Joaquín admitió que uno de sus sueños era viajar a Japón, algo que Belén consideró de "friki". El zaragozano le habló de su última aventura para descubrir la localidad natal de Blas de Lezo, personaje histórico que no le sonaba de nada a su cita. "La conversación con Joaquín es absolutamente inútil, insulsa y para mí superpavisosa", admitía la mujer.

Además, Joaquín admitió haber estado participando en varios concursos de televisión a lo que Belén aprovechó para contar su historia en Operación Triunfo. "Cogieron a Chenoa y me dijeron que para la siguiente", recordó. Mientras el soltero pensaba que le estaba encantando a su cita, la zaragozana tenía claro que su decisión para tener otra cita era un "no". Aún así, Joaquín decidió regalarle unos bombones y un dibujo de un tiburón antes de cantar juntos en el karaoke. Su primera y última actividad juntos.