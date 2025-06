Las acusaciones de tongo sobrevuelan 'Supervivientes' tras la expulsión de Makoke: "Esto está amañado"

Cada edición, las especulaciones sobre la realidad de 'Supervivientes' sobrevuelan el reality estrella de Telecinco. A solo seis días de la gran final del concurso, son muchos los que tienen claro quién va a ser el vencedor de la actual entrega

"Escassi va a quedar segundo porque ha demostrado ser muy buen superviviente", declaraba Makoke, la última expulsada. "Y va a ganar, sin lugar a dudas, Montoya. La audiencia lo está salvando siempre. Sin ser un gran superviviente, la gente le está salvando", añadía.

Esa misma sensación se ha trasladado también al exterior de los Cayos Cochinos, lo que ha provocado distintas reacciones entre los seguidores del programa. Una de las voces más críticas ha sido, precisamente, de uno de sus exconcusantes.

"Lo tengo que decir"

El que fuera participante de 'Supervivientes 2023', Diego Pérez, ha acusado directamente a la organización del programa de tongo. El boxeador cuenta con un canal de Twitch donde comenta todo lo que acontece en el universo Mediaset, incluido el reality en Honduras.

El motivo de esta acusación fue la expulsión de Makoke tras su duelo con Anita Williams. El ex superviviente abría la caja de los truenos desde su canal de Twitch. "Gente, lo tengo que decir. No puedo afirmar nada pero esto está más amañado que yo que sé. Esto es un tongo", advertía.

"Yo me fijo mucho en los comentarios. Makoke es una persona que se ha ganado el respeto de la gente y de Anita veo lo contrario. A casi todo el mundo le cae mal. Luego, que la audiencia expulse a Makoke no me cuadra. Y todo esto me da qué pensar", continuaba Diego para justificar su opinión.

Final de 'Supervivientes' 2025

Y es que su victoria en la prueba de líder colocó a Montoya y Anita como finalistas sin saberlo. La pareja que se dió a conocer en Las Isla de las Tentaciones y que se convirtió en todo un fenómeno mundial, ha vuelto a hacer historia en 'Supervivientes'.

Quedan pocos días para saber si se cumplen los pronósticos y Montoya se convierte en el ganador de la actual edición del concurso y se lleva el cheque de 200.00 euros que le cambiará la vida. El domingo se procederá al icónico cierre de la Palapa y el próximo martes 17 de junio se celebrará la gran final de 'Supervivientes 2025'.