Belén Esteban niega que RTVE haya puesto fin a 'La familia de la tele': "No me han dicho que se acaba"

Mucho se ha hablado estos días del final de 'La familia de la tele', pero lo cierto es que de momento no hay nada confirmado, tanto es así que algunos de los protagonistas del programa han hablando ante los medios y han asegurado que todavía no hay nada definido.

Belén Esteban ha sido la última en desmentirlo en el concierto de Lola índigo. Allí posó en el photocall y después atendió a la prensa, asegurando que "a mí todavía no me han dicho que se acaba".

La icónica colaboradora de televisión dejaba claro que "no puedo decir ninguna mentira" y que está "muy agradecida" a TVE y a su equipo porque "luchan cada día por hacer un programa nuevo" y reconocía que "no nos está acompañando la audiencia, pero hay que aceptar todo".

En ese aspecto, 'La Patrona' comentaba que "igual que sabes ganar, tienes que saber perder" y está "preparada también para perder y ganar". De esta manera, Belén desmentía que hayan tomado una decisión respecto al programa, tanto es así que aseguraba que le han citado "para trabajar la semana que viene, entonces estoy muy contenta".

No obstante, RTVE aún no ha comunicado nada sobre el futuro de 'La familia de la tele', pero parece que la decisión está más que tomada y se hará oficial en los próximos días. Los rumores indican que continuará a lo largo de la temporada, pero no renovará para la siguiente.

Autocrítica de Matamoros

Sobre la decisión del ente público, Matamoros desveló que "sea verdad o mentira", él está muy tranquilo por todo el trabajo que ha realizado durante este tiempo. Además, aseguró que se siente "satisfecho y agradecido".

También, quiso tener palabras de agradecimiento para RTVE por la oportunidad que les han otorgado tras el éxito cosechado en 'Ni que fuéramos'. Además, señaló que se encuentra "estupendamente".

El colaborador hizo autocrítica sobre su participación en el programa hasta la fecha: "En lo personal no tengo nada que reprocharme. He intentado dar lo mejor de mí y es lo único que me importa: cumplir con mi compromiso".