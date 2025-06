Roberto Leal amenaza con expulsar a una invitada de Pasapalabra por reñir a Manu y a Rosa en una prueba

Sucedió en uno de los últimos programas de Pasapalabra, durante la prueba musical de La Pista. Como cada tarde, Manu y Rosa debían adivinar la canción que sonaba. "Año 1972. Otro temazo de la época", introducía Roberto Leal. "Me suena, sí", reaccionó Rosa. Y lo mismo Manu: "También la conozco, pero no llego".

Fue en ese momento cuando una de las invitadas al concurso, la actriz Lidia San José, dijo: "¡Qué dices!". No se creía que ni Manu ni Rosa fuesen incapaces de saber que la melodía correspondía a la mítica canción de Nino Bravo "Un beso y una flor".

Ante sus palabras, Roberto Leal salió en defensa del madrileño y la gallega: "Bueno, no reñirles, no reñirles, que son los concursantes". Y menudos concursantes, por otra parte, porque Manu ya lleva un año en Pasapalabra y Rosa 148 programas.

El presentador dio a continuación una pista: "Dejaré mis campos y me iré lejos de aquí". Manu y Rosa volvieron a quedarse en blanco. "Sin presión", dijo Lidia San José. Y Roberto Leal volvió a reprenderla e incluso amenazó con echarla: "Lidia, que te expulso del programa". En ese momento, Manu despertó y cantó: "Un día viviré...". ¡Sí, es esa Manu! Y el plató enloqueció. Lidia se levantó de su silla y fue a cantar junto a Manu, Coyote Dax y Elia Galera.

Una despedida muy emotiva

Precisamente este jueves tocó en Pasapalabra despedir a Coyote Dax, Elia Galera, Lidia San José y Joe Pérez. En esta ocasión, el adiós de Rosa fue de los más efusivos que se recuerdan en sus 147 programas.

"Estoy felicísima", dijo en primer lugar, antes de enfrentarse a un nuevo Rosco frente a Manu. "Quería deciros gracias con mayúsculas, negritas, subrayados, itálicas y cinco signos de exclamación, porque ha sido estupendo. Es de estos días que te vas feliz a la cama por conocer a gente como vosotros. Me lo he pasado genial", aseguró.

La profesora de Lengua y Literatura tuvo unas palabras especiales, como siempre, para su equipo, el formado por Lidia San José y Joe Pérez: "Quiero deciros gracias, gracias con lo mismo, con subrayados, negritas, itálicas... Me lo he pasado genial, he estado super a gusto". Y remató con un mensaje dirigido a los cuatro: "Que os vaya super bien, porque os lo merecéis".

El poema de Manu

Manu no se quedó atrás y pronunció uno de sus mejores poemas, jugando con los nombres de los invitados. "Ojo, este ha sido de lux, de cinco estrellas", afirmó Roberto Leal tras escucharle. "Quería despedirme de los invitados, porque, joé, qué bien lo hemos pasado, tanto con él como con Elia. Yo antes era más de la noche y ahora soy de Lidia. Y antes era más del correcaminos y ahora soy más del Coyote", recitó. Los famosos y el público del plató se rindieron a su poema.