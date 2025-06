Broncano hace las paces con Zaragoza para despedir la temporada de La Revuelta: "Mando un abrazo para todos"

Zaragoza volvió a acaparar el protagonismo en la despedida de la primera temporada de La Revuelta de David Broncano. Un espectador exigió al presentador del programa estrella de La 1 que hiciese las paces con la capital aragonesa antes de irse de vacaciones para cerrar una herida que llevaba abierta varios meses.

La polémica entre Broncano y Zaragoza comenzó a finales de mayo en un programa de La Revuelta. Una paciente con cáncer de Soria denunció públicamente la obligatoriedad de desplazarse hasta Logroño, Burgos o Zaragoza para asistir a los tratamientos de radioterapia. Broncano no dejó ni terminar la frase a la soriana cuando lanzó un dardo envenenado que no sentó nada bien a los zaragozanos: "Aún encima de tener cáncer, tienes que ver Zaragoza".

Durante el programa de ayer tras las visitas de Javier Coronas y Becky G, una persona del público levantó la voz para recordarle a Broncano el conflicto que todavía tenía abierto con Zaragoza. "¿Por qué tengo que hacer las paces con Zaragoza? ¿Qué pasó? ¿Estoy peleado con Zaragoza?, exclamaba Broncano sobre el escenario ante la sorpresa de Saray y Javier Coronas, que anteriormente había contado alguna que historia poco legal sobre su paso por la capital aragonesa.

Ante la sorpresa del presentador de La Revuelta, el zaragozano comenzó a refrescarle la memoria recordando incluso que la alcaldesa Natalia Chueca le había invitado a venir a Zaragoza al conocer sus declaraciones. "Hubo una faltada a Zaragoza porque te vas metiendo en líos siempre. Te hemos dejado un kit de maño. Dijiste que Zaragoza no era muy para pasear", explicó el hombre que había acudido a ver el programa en directo.

Broncano le pidió opinión a Javier Coronas sobre todo lo sucedido y le dio el rango de "alcalde de Zaragoza". "No me había enterado de nada. Todavía no soy alcalde, pero voy a llegar. No ha estado bien. Lo importante en un cómico es no faltar el respeto a nadie y ser buena persona", afirmaba el humorista sin poder parar de reír.

Antes de que el conflicto con Zaragoza se prolongase más allá de las vacaciones de verano, Broncano decidió por fin pedir perdón. "Bueno, ya está, mando un abrazo a todo el mundo de Zaragoza", concluyó el presentador de La Revuelta.

Robo de Javier Coronas en Zaragoza

Javier Coronas se había negado a responder la habitual pregunta sobre el sexo y la cambió por contar que era lo más valioso que había robado. "Una vez con un amigo de Zaragoza que tenía un taller de motos y había un tío que se llevó la suya reparada sin pagar por lo que decidimos robarle la moto para después llamarle desde el taller con que viniese a buscarla".