Destapada la relación entre Miguel Bosé y Gonzalo Miró: "Fue hace muchos años"

Miguel Bosé es una leyenda viva en España, aunque en los últimos años ha estado en el punto de mira tras sus polémicas opiniones contra el Coronavirus, las vacunas o las muertes causadas por la DANA, entre otros temas. A pesar de tener 69 años, el cantante está de gira con el 'Importante Tour'. Mientras, Gonzalo Miró es una de las caras más conocidas en España por su constante participación en tertulias televisivas de todo tipo: corazón, deporte, actualidad. Ambos tienen un pasado en común que todo el país desconocía, pero ahora ha sido desvelado.

Después de ocho años sin subirse a un escenario en España, la expareja de Ana Obregón volvió a actuar en el Movistar Arena, en Madrid. El artista español repasó todos sus mejores éxitos con un público a rebosar, debido a que había 'sold out'.

No se quiso perder la cita, Gonzalo Miró, colaborador de 'Espejo Público, para disfrutar de una buena velada de música. Además, la actuación del cantante no me defraudó, aunque no es la opinión que comparten muchas de las personas que asistieron al Movistar Arena.

Miró se sinceró en el programa de Antena 3 de cómo había sido la experiencia: "He de decir que estuvo muy bien el concierto. Se dio Miguel un baño de masas espectacular". El colaborador aseguró que tiene "un cariño por parte del público tremendo".

Aparte, no tuvo dudas en decir que hizo bien en acudir al concierto para no quedarse en casa viendo al conjunto de Xabi Alonso: "Me lo pasé infinitamente mejor que si me hubiera quedado en casa viendo el Madrid".

A la confesión de Bosé sobre que pensaba que "no iba a volver" a actuar en Madrid, Miró confesó que "lo dijo, pero dijo que en Madrid realmente se siente como en casa. Él estaba muy contento y todo lo que transmitió fue que le estaba haciendo mucha ilusión estar allí".

¿Se conocen Bosé y Miró?

Tras las declaraciones del colaborador de Antena 3, Gema López, periodista, desveló que Miró y Bosé se conocen desde hace mucho tiempo, aparte llegaron a compartir un negocio.

"Lo que no sabía es que fuisteis amigos y hasta socios", manifestó López. Al instante, el hijo de Pilar Miró reconoció que "fue hace muchos años, pero nos conocemos desde hace tiempo, sí".