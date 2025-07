Terelu Campos, más sincera que nunca: "Si me pasa lo que a mi madre, que me maten"

Terelu Campos se sometió anoche a una sesión de terapia psicológica en 'De viernes'. La colaboradora se abrió ante los espectadores, dejando confesiones inéditas y siendo más sincera que nunca.

El momento más duro de la sesión fue cuando a la colaboradora le tocó recordar momentos complicados del pasado, como su lucha contra el cáncer y la muerte de su madre, un tema en el que se muestra muy tajante.

"La decadencia mental de mi madre me ha provocado muchísimo miedo, tanto que le dije a mi hija 'a mí (si me pasara eso) me matas'. No quiero pasar por esto ni quiero que nadie que quiero en mi vida sufra esto. La peor enfermedad es la que te devora el cerebro por dentro. Es terrible para el que la pasa y para quien te quiere", comenta dolida.

La celebrity se sincera para terminar la terapia, deseando que su madre lo hubiera pasado mejor en sus últimos años: "Hubiera preferido que mi madre hubiese sido feliz aunque no me conociera. Hubiera preferido sufrir yo a que sufriera ella".