David Cantero se deslengua y desvela al fin el motivo definitivo de su salida de Mediaset

David Cantero ha explicado por fin el verdadero motivo por el que abandonó Mediaset, y lo ha hecho en el podcast de Juan Ramón Lucas, en una conversación en la que se mostró tajante con lo ocurrido. Según el periodista, el detonante fue una propuesta inesperada por parte de la empresa para reducirle el salario, una medida que se le planteó de forma individual y que él considera absolutamente “injustificada”.

“El desencadenante es que me proponen de manera absolutamente sorpresiva, injustificada y sin venir a cuento, una bajada de salario. Luego añadieron una reducción de jornada. Pero a lo que se me propone es bajarme el salario, cosa que me parece muy irregular para mí y para cualquier trabajador”, contó el presentador, que rechazó de inmediato esta propuesta. “Tú tienes un contrato, un salario, unas condiciones... y eso es sagrado”, defendió.

Cantero dejó claro que la petición no respondía a una medida general ni a una crisis comunicada al equipo. “¿Qué vais a hacer? ¿Una bajada de salario general? ¿Un esfuerzo generalizado porque la empresa va mal? No. Me pides que me baje el salario. No me lo voy a bajar”, relató, revelando además que pidió a la empresa que, si querían reducir su sueldo, lo hicieran ellos mismos de forma unilateral, aunque eso acarreara ir a juicio.

Ante su negativa, Mediaset le ofreció una salida negociada. “Inmediatamente me dijeron: 'Bueno, ¿y si te diéramos una salida?' Dije: 'Hacedme una propuesta y si me interesa, me voy'”. En apenas cinco días cerraron un acuerdo, aunque según Cantero no fue tan beneficioso como podría haber sido. “Me pagaron mucho menos de lo que me tenían que haber pagado. Bastante menos”.

Sobre la repercusión que tuvo su salida, Cantero también expresó su sorpresa: “Creo que es algo que no calcularon en Telecinco”. El periodista dio por cerrado así un capítulo de su vida laboral en el que, tal y como relata, se mantuvo firme ante lo que consideraba una injusticia.