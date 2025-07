Una concursante hace historia en La Ruleta de la Suerte con Sebastián Yatra: "Es la primera vez"

La Ruleta de la Suerte es uno de los concursos con más historia de la televisión en España. Todo el mundo ha sintonizado alguna vez el mítico programa presentado por Jorge Fernández en Antena 3 desde hace más de dos décadas mientras comía. El formato de 'La Ruleta' nunca ha cambiado debido a su éxito que encandila tanto a los participantes como a la audiencia. Unos espectadores fieles que le han coronado como líder durante muchos años.

Convertirte en historia de 'La Ruleta de la Suerte' es muy complicado y sobre todo hablando del dinero del bote. No se puede comparar la cantidad que puede ganar un concursante en Pasapalabra con lo que puedes llevarte tras pasar por el plató de Jorge Fernández. La gran mayoría de participantes de La Ruleta sueñan con un coche que se ha entregado en escasas ocasiones, pero es claramente el mayor premio del concurso.

Sin embargo, todo es posible en la televisión y durante la pasada semana se vivió un momento histórico en La Ruleta de la Suerte al resolverse uno de los tradicionales paneles sin que todavía se hubiese dado una sola letra como pista. "No recuerdo yo alguna vez un programa en la que un concursante haya adivinado el panel completamente en blanco", le contaba sorprendido Jorge Fernández a Joaquín Padilla ya que el panel era musical.

"Estaba pasando algo raro"

Se trataba de la primera prueba del programa y los concursantes querían abrir su bote con 100 euros en juego. El tema para intentar resolver el panel era Sebastián Yatra y Bea no tardó ni un solo segundo en pulsar el botón para ser la primera en dar la solución. "Mi pedazo de sol, la niña de mis ojos", resolvía el panel la joven correctamente sobre una estrofa de la popular canción 'Tacones rojos'.

"Es la primera vez que resolvemos así un panel", le respondía Jorge Fernández a Bea lleno de felicidad por haber hecho historia en La Ruleta de la Suerte. El presentador del programa recordó que esta situación ya se había vivido una vez hace muchos años durante una edición especial por el 'Día de los Inocentes'.

"Hace muchísimos años me hicieron una inocentada entre todos, que una concursante tenía un pinganillo por donde le decían las respuestas. Y yo decía todo el rato que no podía ser cómo está resolviendo todo hasta que a la tercera vez me dí cuenta que estaba pasando algo raro", le contaba el presentador a un Joaquín Padilla que también alucinó con la velocidad de Bea.

Tras el sorprendente triunfo de Bea en el primer panel del día, Joaquín Padilla no pudo evitar cantar la canción de Sebastián Yatra poniendo a bailar a todos el público y concursantes. "Me mola mogollón este tema. Me gusta muchísimo", concluyó el artista que no pierde una oportunidad para mostrar sus dotes musicales a toda España.