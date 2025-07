Polémica en Pasapalabra tras los insultos de Manu a Roberto Leal: “Vaya faltada”

Aunque la llegada del verano pare la programación de algunos programas de la televisión en España, Pasapalabra no se va de vacaciones y seguirá emitiendo programas. El concurso presentado por Roberto Leal está atravesando su mejor momento. El duelo protagonizado por Manu y Rosa está batiendo todos récord de audiencia. La apasionante batalla que están protagonizando los dos concursantes tiene en vilo a miles de espectadores que se dan cita en el salón de su casa para seguir el desenlace.

Roberto Leal es uno de los pilares fundamentales del funcionamiento del programa. Aunque la ausencia de Christian Gálvez se notó mucho al principio, el presentador se ha adaptado al mecanismo de Pasapalabra hasta estar a la altura de su antecesor. Leal es uno de los rostros más conocidos de la televisión en España tras presentar algunos programas de éxito como 'Operación Triunfo' o 'El Desafío' que también se emite en Antena 3.

Una polémica por su cumpleaños

El pasado 28 de junio, Roberto Leal no tuvo la oportunidad de que los concursantes, público e invitados a Pasapalabra le cantarán el 'Cumpleaños Feliz' en el programa. El presentador cumplió 46 años en un momento muy bueno para él tanto en lo personal como en lo profesional. Leal compartió en redes sociales algunos de los momentos más íntimos durante la celebración de su aniversario.

A pesar de que el sevillano no pudo celebrar su cumpleaños en Pasapalabra, las bromas por parte de los concursantes tardaron poco en llegar. Manu y Rosa se enfrentaban en una de las pruebas más musicales del concurso, 'La Pista', cuando les tocó adivinar una canción de 1979. El madrileño fue el primero en darle al pulsador y, a pesar de no reconocer la sintonía que estaba sonando, no dudo en lanzar un zasca que hizo reír a todo el plató.

"Yo es que cosas tan antiguas no...", bromeo Manuel antes de desatar las carcajadas de todos los presentes. La cara de Leal era un poema a lo que añadió un "vaya faltada". El año de la canción que tenían que adivinar coincidía con la fecha de nacimiento del presentador. “Me ha dolido hasta a mí”, ha confesado Sergio Pazos, solidarizándose con el presentador. Quizá para compensarlo, Rosa ha comentado: “Ya sabes que las canciones modernas no las tengo…”.