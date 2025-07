Bonito reencuentro 'made in' Aragón en Pasapalabra: "Cuando viene ella, tengo que venir"

Pasapalabra no es solo un concurso de televisión en el que te puedes hacer millonario sino que también sirve para hacer nuevas amistades y reencontrarte con viejos amigos e incluso parejas. Los protagonistas del programa presentado por Roberto Leal son sin ninguna duda desde hace meses Manu y Rosa, pero los dos no podrían disputar el bote sin la estimable ayuda de los invitados.

El mundo del famoseo va pasando cada cierto tiempo por el plató de Pasapalabra para presentar su nuevo proyecto. Actores quieren promocionar su nueva película y los artistas su última gira. Dos invitados forman parte del equipo de Manu y los otros dos se juntan al equipo de Rosa y ayudan a conseguir segundos vitales para afrontar con el mayor tiempo posible El Rosco. Los invitados suelen ser mejores que los propios concursantes en algunas pruebas como 'La Pista'.

En las últimas semanas hemos vivido un cambio de paradigma en Pasapalabra. Manu era el favorito de todo el mundo para hacerse con el bote que ha tenido a un solo acierto en varias ocasiones. El madrileño lleva más de un año detrás del millonario premio que logró su antecesor Óscar Díaz. Sin embargo, Rosa se ha convertido en una rival feroz, capaz de mandarle en unas cuantes ocasiones a la Silla Azul donde el psicólogo ha tenido que jugarse su permanencia en el programa a solo una carta.

Por lo tanto, Manu, un concursante que va cambino de batir todos los récords del mítico programa de Antena 3, busca un reválida en Pasapalabra. El madrileño va a contar en los próximos días con la ayuda de dos caras muy conocidas en toda España: la actriz Adriana Torrebejano y el cantante turolense David Civera. Un artista aragonés, que triunfó a principios de siglo representado a España en Eurovisión, está en plena gira por toda España. Un tour que terminará en Zaragoza el sábado 4 de octubre para las Fiestas del Pilar.

"Qué ilusión estar aquí"

No es la primera vez que Adriana Torrebejano y David Civera acuden a Pasapalabra. Es más, ambos han acudido siempre juntos por lo que vivieron un bonito reencuentro en el programa presentado por Roberto Leal. Un presentador que no se acordaba de que la pareja ya había pasado en más de una ocasión por el plató. "Qué ilusión estar aquí nuevamente. Hace mucho que no estaba por aquí. Hay que verse más fuera del programa, en la piscina por ejemplo", afirmaba la actriz.

Después, Roberto Leal le dió paso a David Civera que admitió haber jugado en alguna ocasión con Torrebejano. "Cuando viene ella, tengo que venir. Vamos en pack", explicó el turolense mientras la actriz, muy competitiva, le invitaba a ganar al equipo rival de cualquier forma.