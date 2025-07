Rafa Castaño, ganador del bote más alto de la historia de Pasapalabra, desvela su punto débil: "Sé muy poco"

Rafa Castaño vuelve a estar en el foco. El ganador del bote más alto de la historia de Pasapalabra se ha convertido en el campeón de Agárrate al sillón, el nuevo concurso de Telecinco presentado por Eugeni Alemany. Después de un tiempo alejado del centro de atención, el sevillano ha concedido una entrevista para hablar de todo lo que ha pasado desde su victoria en El Rosco allá por 2022.

El andaluz tiene una gran trayectoria en la televisión con un triple paso por Pasapalabra y una participación exitosa en Saber y Ganar. Por ello, Rafa Castaño, el hombre que más dinero ha ganado en la historia de España en televisión (2.272.000 euros), afronta con ganas su participación en un nuevo concurso.

"Me parece un formato bastante curioso, por esa parte en la que el dinero que uno gana depende del contrincante. Es un formato original y de cultura general, a mí eso siempre me ha gustado", afirma sobre Agárrate al sillón donde se enfrentan seis concursantes que juegan contra si contestando a unas preguntas de cultura general para enfrentar y destronar al campeón sentado encima a un sillón rojo.

Castaño admitió que no le gusta perder en ningún tipo de concurso. "Soy muy calculador a la hora de jugar. Me gusta tener controlada la situación lo máximo posible, estudio el programa, ver cómo son las pruebas y que truquillos puedo poner en práctica", explica. Por otro lado, el campeón de Agárrate al sillón también confirmó cuál es su punto débil. "Gastronomía. Últimamente he estado aprendiendo a cocinar algunos platos. Siempre es un tema del que he sabido muy poco en comparación con otros".

"Intento estar muy concentrado"

Después de haber triunfado en Pasapalabra, Rafa Castaño también quiso desgranar cómo funciona su cabeza a la hora de responder las difíciles preguntas que le han enunciado a lo largo de los años presentadores como Jordi Hurtado o Roberto Leal. "Intento estar muy concentrado y escuchar bien la pregunta. Si me la sé, me la sé y sino pues no tengo que preocuparme más", concluye.

Si se proclama campeón de Agárrate el Sillón, el andaluz ya tiene pensado en qué se va a gastar el bote. "En algún viaje o algún capricho. No tengo gustos caros, la verdad", explica Rafa Castaño, que ha cambiado por completo su vida después de ganar el millonario bote de Pasapalabra decidándose actualmente a la Inteligencia Artificial en una consultora.