Gloria Camila no puede evitar las lágrimas al escuchar los duros ataques de la madre de Michu y anuncia acciones legales

La muerte de Michu sigue alimentando la guerra abierta entre su familia y la de Gloria Camila. Durante estos días, los cruces de acusaciones han sido varios y desde muchos platós y hoy la hija de Ortega Cano no ha podido más y ha roto a llorar tras escuchar en 'Fiesta' los duros ataques que la madre de Michu le ha trasladado a Saúl Ortiz.

"Gloria ¿qué le va a dar? muchos azuzones, muchos juguetes, que la tratará bien al principio. Luego pues la va a manipular al igual que manipula ahí a todo el mundo. Es muy fuerte la pava, con la voz que tiene ella y ahí..", asegura la madre de Michu refiriéndose a la custodia de su nieta.

La colaboradora ha querido contestar a estas declaraciones: "Entre llamarme pava, entre decir lo del dinero, entre faltarnos el respeto, entre decir que yo voy a manipular a mi sobrina. Es que sinceramente esto lo voy a dejar simplemente en manos del abogado no se merece ni siquiera que les conteste".

"Es que me parece tan fuerte decir que yo voy a manipular a mi sobrina, yo creo que es lo más hiriente que me han dicho hasta ahora, cuando al revés, las que están utilizando a una niña y están yendo a platós y están contando mentiras y están atacándonos todo el rato, en vez de velar por la seguridad y la protección de esa niña, son ellas", continúa antes de romper a llorar.

"Es que nos tienen que dejar en paz. De verdad es que si no nos dejan en paz no avanzamos, no nos dejan dar paso, no nos dejan demostrar, no nos dejan hacer, si es que como es, que no entiendo de verdad. He alucinado por completo, las faltas de respeto que se pueden permitir, y que vengan ellas a darnos clases a nosotros. O sea, vamos, me parece alucinante. De verdad que me he quedado en shock", ha comentado visiblemente dolida.