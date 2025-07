Manu de Pasapalabra habla de su novia por primera vez y muchos estallan de felicidad: “Quiero formar una vida”

Manuel Pascual, conocido cariñosamente como Manu por los seguidores de Pasapalabra, ha alcanzado un hito histórico al convertirse en el segundo concursante en superar los 300 programas, igualando así el récord de Orestes Barbero. Este logro fue celebrado en el plató con una ovación del público, motivada por el presentador del espacio Roberto Leal.

A pesar de su carácter reservado, Manu ha demostrado una gran determinación y notables conocimientos que lo han consolidado como una de las figuras más destacadas del programa. En una entrevista reciente en las redes sociales de Pasapalabra, con motivo de su tricentenario en el programa, Manu ha dado las gracias por el apoyo y ha compartido con todos los espectadores sus planes para el futuro.

Ha sido en este momento cuando el concursante madrileño ha desvelando detalles de su vida personal y de lo que haría si ganase el bote. Al mismo tiempo, ha confesado cómo ve su paso por el concurso: "Demasiadas sensaciones pero procuro ir día a día".

La trayectoria de Manu en Pasapalabra

Manu se ha abierto como nunca ante el público. "Vas programa a programa, no te das cuenta y, de repente, aparece el 300", comenta sobre su hito televisivo. El concursante comenzó su periplo en Pasapalabra el 18 de mayo de 2024, con un primer programa que ha vuelto a ver y del que le llaman la atención los nervios que tenía. Ya no los sufre, aunque reconoce que mantiene "un puntito de tensión", que le ayuda a estar alerta y no relajarse.

En este año largo, el concursante ha estado a punto de llevarse el bote en cuatro ocasiones llegando a tener 24 aciertos en El Rosco. "Es una sensación muy bonita, lo que pasa es que yo sabía que no tenía la que me faltaba, entonces es como estar a ocho", ha confesado. Lejos de desmoralizarse, eso le motiva a seguir estudiando para alcanzar todas las respuestas.

Manu desvela que tiene pareja

A esperas de que esto ocurra, el bote de Pasapalabra sigue aumentado y se encamina a los 2 millones de euros, cantidades que ya se llevaron participantes como Pablo y Óscar. A la pregunta de a que le dedicaría, Manu se ha mostrado claro: "Ese dinero iría para ayudar a mi familia, para intentar formar una vida con mi pareja, tener nuestra casa, nuestro espacio, y para seguir formándome como psicólogo".

Con esta afirmación, el concursante del programa de Antena 3 pone fin de un plumazo a las especulaciones sobre una posible relación con Rosa, su compañera en el programa a la que se ha enfrentado en numerosas ocasiones y por la que siente un gran respeto y complicidad. Las edes han celebrado la sinceridad de Manu y han sido muchas las muestras de felicidad y apoyo de sus seguidores.

Finalmente, el madrileño ha asegurado que ganar el concurso supondría "una tranquilidad" pero no le cambiaría la vida. "No dejaría de hacer nada, no tendría ningún derroche, simplemente sería ganar tiempo, calma, y poder seguir estudiando", ha asegurado.