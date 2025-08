Habla la madre de Kilian, el niño fallecido en Zaragoza: “No tengo miedo de lo que pueda pasar”

Hace unas semanas, el pequeño Kilian falleció en el Hospital Materno Infantil de Zaragoza. Sus padres le dejaron solo sobre las doce y media de la noche para ir a comprar a un supermercado cercano y, cuando regresaron, se sorprendieron con la presencia de los bomberos. Una gran humareda se extendió por la calle Jaca mientras Kilian permanecía en el interior del domicilio.

Los bomberos encontraron al niño en parada cardiorrespiratoria. Lograron devolverle a la vida en diez minutos, pero las lesiones que sufrió mientras estuvo inconsciente fueron de gran gravedad.

Por estos hechos fueron detenidos su madre biológica y su pareja, a quienes inicialmente se les imputó un delito de lesiones en grado de imprudencia. Sin embargo, ambos quedaron en libertad el 12 de julio tras pasar a disposición judicial ante el Juzgado de Instrucción número 12 de Zaragoza, en funciones de guardia.

Ahora, Leydi, la madre del pequeño Kilian, ha dado unas palabras en una entrevista realizada en el programa de Antena 3 “Y ahora Sonsoles”. Desde el suceso, las redes sociales se han volcado con esto y han salido a colación varios testimonios que afirmaban que el niño se quedaba solo.

"¿Por qué voy a dejarlo solo?"

A estos comentarios, Leydi responde: “En mi casa siempre había gente cuando se quedaba solo”. Según la madre, era la primera vez que ella decidía dejarle solo porque estaba dormido. “Yo pensé ‘¿por qué voy a dejarlo solo?’, pero después ‘si solo van a ser tres minutos’”, admite. Estos minutos fueron los que costaron la vida del pequeño Kilian.

Tan solo habían pasado unos minutos desde que la funeraria le había entregado las cenizas de su hijo. Durante la entrevista, se muestra rota de dolor por lo sucedido y bastante arrepentida: “Me arrepiento de haber salido en el momento que no debía, pero no es arrepentimiento de ‘fue por mi culpa’”.

Eran las 0:47 cuando Leydi llegó al Alcampo, y 0:57 cuando se fue. Tan solo diez minutos bastaron para que se mascara la tragedia. Según Leydi, no había ollas en la cocina ni nada que pudiera provocar el incendio. Es más, ella admite que pasó una bayeta por encima y en ningún momento se quemó.

No sabe qué pudo pasar, lo único que tiene claro es que su hijo “recibió mucho amor”. Ahora que el niño ha fallecido, se enfrentará a un juez por un delito de homicidio imprudente y abandono familiar. Sin embargo, Leydi lo tiene claro: “El único miedo que yo tenía era perder a mi hijo, y por unos minutos mi hijo ya no está conmigo, entonces yo no tengo miedo de lo que pueda pasar”. Asimismo, ella afirma que “el juez es el único que tiene la palabra”.