Anita Williams desvela cuál es su nuevo proyecto profesional tras Supervivientes: "Aunque a veces duela"

La exconcursante de 'La isla de las tentaciones' y 'Supervivientes', Anita Williams, está escribiendo un libro. La catalana está centrada en su nueva vida post realities, tanto en el plano personal como profesional.

Vuelta a la rutina

Anita recientemente ha compartido que está volviendo al trabajo que tenía antes de entrar en televisión como 'closer' de ventas, pero también está focalizada en trabajar su salud mental después de un año muuuy intenso.

Haciendo caso a los consejos de su psicóloga, y como ya había avisado, Williams se encuentra inmersa en la escritura como método para dejar atrás todo lo negativo y centrarse en lo positivo, plasmando sobre papel todo aquello que le inquieta, le atormenta y le perturba, como diría Esperanza Gracia. Por lo que ha dejado ver Anita, el libro ya está más que avanzado.

En su entrevista en 'De Viernes', después de los realities, ya le preguntaban sobre la posibilidad de sacar un libro y aunque ella respondía que se lo tenía que pensar, ya avisaba de que "escribo muchas cosas" que puede que finalmente sí vean la luz.

El borrador del libro

Porque en la imagen que compartía la catalana se puede apreciar que no son pensamientos ahí aleatorios, sino que ya están divididos en lo que parecen capítulos. Además, en la foto se puede leer que el título del documento es 'Borrador Libro Anita Williams', por lo que parece que está bastante claro el futuro de ese texto.

Hace poco, Ana hacía saber a sus seguidores que estaba leyendo un libro de autoayuda, y parece que el suyo seguirá los mismos pasos. Seguramente a través de sus vivencias, desde su pasado antes de la televisión (entrando incluso en la cárcel y en un psiquiátrico), así como también sus aventuras por los realities ('El conquistador', 'LIDLT' y 'SV'), Anita ayudará a otras personas a trabajar en su salud mental y a demostrarles que por muy dura que parezca la situación siempre es posible volver a salir a flote.

En la foto de Anita se pueden leer reflexiones del estilo: "Nos han hecho creer que ser fuerte significa no caer nunca, no tambalearse, no pedir ayuda y siempre aparentar que todo está bien. Pero esto es falso. [...] La verdadera fuerza está en permitirte sentir cada emoción, aunque a veces duela".

Y también comparte una enseñanza que seguro ella mismo ha seguido al pie de la letra, sobre todo después del último año, y es que ser fuerte no significa no caer nunca, "sino caer, levantarte, aprender, sanar y seguir caminando una y otra vez". Porque siempre hay que seguir caminando.