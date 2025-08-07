Muere repentinamente una conocida concursante de 'Masterchef' a los 38 años de edad

Yanin Rocío Campos Ruiz, conocida por su participación en la cuarta edición de 'MasterChef', ha fallecido repentinamente el pasado 4 de agosto a los 38 años de edad como consecuencia de un accidente automovilístico.

Aunque por el momento se desconocen las causas por las que el coche en el que viajaba terminó colisionándose, todo apunta a un posible exceso de velocidad o distracción repentina como motivo principal del trágico incidente por el que ha terminado perdiendo la vida.

Yanin, que saltó a la fama en el año 2018 tras participar en el programa de cocina más famoso de la televisión, pero en la edición mexicana, sufrió el desgraciado accidente el pasado día 2 de agosto.

Desde entonces, fue trasladada al hospital de 'Christus Muguerza del Parque' en el que estuvo ingresada en la UCI para intentar curar sus heridas, pero finalmente no pudo ser así y terminó falleciendo 48 horas después del suceso.

Una trágica noticia

Así lo ha confirmado su hermano mediante un comunicado a través de sus redes sociales: "A familiares y amigos. Informamos y lamentamos el fallecimiento de mi hermana Yanin Campos. La velación es en la Funeraria Hernández, para los que gusten despedirse y acompañarnos", escribía informando sobre el lugar donde todos aquellos que quisieran despedirse, pudieran hacerlo.

La exconcursante de 'MasterChef' fue una de las favoritas durante su edición, en la que consiguió colocarse como la sexta clasificada. Más tarde, y gracias al éxito cosechado entre los espectadores, volvió a ponerse frente a los fogones en una edición especial emitida justo un año después, sin embargo, no logró conquistar al jurado quedándose fuera del concurso en las primeras semanas.

Ahora, varios años después de su paso por el programa, Yanin se encontraba inmersa en varias aventuras empresariales ya que era la presentadora de un pequeño programa de televisión en el que comentaba la actualidad de los famosos y el corazón bajo el nombre 'La tertulia', al mismo tiempo que estaba totalmente enfocada en la creación de contenido en sus diversas redes sociales, en las que alcanzaba ya más de cien mil seguidores.

También, en el año 2021 se sumó como creadora de contenido a 'OnlyFans', la plataforma para adultos en la que hizo referencia a su paso por el programa de cocina y en la que estuvo activa hasta el año 2024, con una media de 50.000 suscriptores mensuales que le reportaban grandes ingresos económicos. D.E.P.