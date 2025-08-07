La pista que ha dado 'Pasapalabra' y que indica que el bote no se dará pronto

'Pasapalabra' sigue viviendo cada día una intensa batalla por el bote. Todavía quedan algunas semanas para que el dinero llegue a las cifras de récord del que consiguió Rafa Castaño, pero el momento ya se acerca, tanto por la experiencia que atesoran Manu y Rosa como por el número de programas que ambos llevan rozándolo.

Los dos concursantes reciben el apoyo de millones de personas cada día en las pantallas y la gran pregunta que se hace la audiencia es cuándo va a llegar el gran momento del bote.

'Pasapalabra' suele dar pistas de cuándo va a dar el bote. La primera y más evidente es que cambia el horario de emisión para hacerlo en prime time, en horario de máxima audiencia. Y la segunda es que el ganador acude a 'El hormiguero'. El programa de Pablo Motos siempre adelanta con varios días quién va a visitar el espacio, pero cuando es el bote de 'Pasapalabra' hablan de invitados sorpresa.

Pero ahora la pista para muchos usuarios de las redes sociales es al revés, indica que el bote no se va a dar pronto. Y es que tanto Roberto Leal como todo el equipo del programa subieron un vídeo a las redes sociales celebrando que se van de vacaciones.

Eso sí, no indica que no vaya a haber programas en este tiempo, ya que se han grabado suficientes para ir emitiéndolos durante la ausencia del equipo y que la audiencia siga pegada al televisor.

Sin embargo, podría indicar que el equipo y los concursantes estén de vacaciones que no se va a dar el bote, sobre todo porque todos los protagonistas (Roberto Leal, Manu y Rosa) suelen tener la agenda llena de apariciones en prensa, especialmente en Antena 3, cuando se entrega el bote.

Por supuesto, solamente es una suposición hecha por varios usuarios en las redes sociales, así que habrá que ver si se cumple o no.