Se desvela el motivo por el que Tamara Falcó e Íñigo Onieva nunca van juntos por la calle: "Tiene una debilidad"

Ya han pasado seis años desde que Tamara Falcó diese el salto definitivo al mundo del corazón y la televisión tras vencer Masterchef Celebrity. Desde entonces, la hija de Isabel Preysler se ha convertido en la comidilla de todo el mundo. Su vida personal, sus nuevos proyectos personales parecen importarle a todo el mundo y las tertulias televisivas se llenan de especulaciones sobre una personalidad que parece no tocar techo en su fama.

Uno de los temas candentes es el matrimonio de Tamara Falcó con el empresario Íñigo Onieva. Han pasado dos años desde que la pareja se dio el sí quiero y los rumores sobre un posible embarazo siempre están al orden del día. La hija de Isabel Preysler ha probado diferentes métodos conceptivos, pero todavía no lo ha conseguido.

Sin embargo, una periodista de Espejo Público, Diana Higueras, hizo saltar las alarmas por una posible crisis amorosa en la pareja afirmando que no se les ve juntos por Madrid. "Solo se les ve juntos de viaje, pero no hacen vida juntos en la capital", afirmó tras conocer que Onieva y Falcó celebraron su aniversario de boda hace un mes con un viaje a la Provenza francesa.

"Tiene una debilidad"

La suposición sobre la crisis en el matrimonio provocó un tenso debate en Espejo Público con la intervención de Pilar Vidal quien desmintió todos los rumores de su compañera. "Hacen vida juntos, salen a cenar, viven juntos. Eligieron un plan ideal porque nadie les pilló. En su hotel no había ni un español", analizó la redactora en Antena 3.

Diana Higueras siguió con su teoría afirmando que Íñigo Onieva hace deporte por su cuenta mientras Tamara Falcó se encuentra siempre en casa de "mamá" Preysler. "Está casi todos los días en su casa por los perros. Tiene una debilidad, tiene muchos perritos y se los deja a su madre. Íñigo y Tamara están más enamorados que cuando se casaron y la relación va viento en popa", confirma Pilar Vidal.

La pareja ha pasado unos días en Maldivas antes de volver a Madrid donde Tamara Falcó fue captada en solitario haciendo unas compras por distintos negocios de la capital. "Tamara cuando va sola es encantadora y cuando va con su marido es otra", afirmó el paparazzi Rául Aplausito haciendo estallar a Pilar Vidal. "Si no quiere salir en los medios se le respeta, sólo quiere hablar de cosas que tengan que ver con su profesión", concluyó.