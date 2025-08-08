El Cordobés actualiza el parte médico de su hija Alba tras su accidente en Indonesia: "Se torció todo"

Alba Díaz, la hija de Manuel Díaz 'El Cordobés' y Vicky Martín Berrocal, hizo saltar las alarmas hace unas horas al publicar un vídeo en su perfil de Instagram subida a un barco varado junto a un montón de personas desesperadas durante sus vacaciones en Indonesia. La influencer se encuentra junto a su pareja pasando unos días por los preciosos parajes del sudeste asiático cuando se vieron envueltos en un problema de calado que tuvo de resolver de urgencia la policía.

Tardear fue la encargada de dar la exclusiva acerca del accidente que había sufrido Alba Díaz y su novio Marcos durante sus vacaciones en Indonesia. La influencer se encuentra en perfecto estado de salud después de sufrir un extraño percance que podía haber sido mucho peor.

"Ha tenido que ser rescatada por la policía después de sufrir un accidente en Indonesia. La pareja estaba volviendo en ferry desde una isla cercana a Bali cuando la embarcación había llegado a puerto, el motor se rompió, la luz se fue y debido al fuerte oleaje, las puertas del barco estaban inutilizables", explica una periodista de Telecinco que compartió las imágenes de lo sucedido en el sudeste asiático.

Junto a la mediática pareja española se encontraban cientos de personas que temían como sus vacaciones se iban al traste. "Fueron cuatro horas agónicas, la pareja tenía la incertidumbre de no saber qué estaba pasando. Además, estar en el extranjero sin conocer el idioma empeoró la situación. Hubo gente tan desesperada que se tiró al agua para conseguir salir del ferry", continúa el relato la redactora de Tardear.

"Los sacaron por delante"

La intervención de la policía de Indonesia fue vital para rescatar a Alba Díaz y su novio Marcos junto al resto de pasajeros. Para intentar apaciguar los ánimos y confirmar que su hija está en perfecto estado de salud, el programa del corazón contactó con Manuel Díaz 'El Cordobés'.

"Nada alarmante, un ferry que no se abría la puerta y los sacaron por delante del ferry. Lo que pasa es que todo el mundo se ha escandalizado mucho. Pero nada, nada, todo bien", explica el extorero.

Tras este percance, Alba Díaz continúa su periplo por el sudeste asiático. "Está pasando unas vacaciones fantásticas, me escribe y me está mandando unas fotos de locura y me da mucha pena porque ese viaje lo íbamos a hacer todos juntos, pero al final se torció la cosa. No descartamos ir para allí, toda la familia a verla", concluyó su intervención El Cordobés en los micrófonos de Telecinco.