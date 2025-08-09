Nueva temporada
'El chiringuito' vuelve con su temprano inicio de temporada, que ya tiene fecha de estreno
El programa de Josep Pedrerol será el primero en arrancar la temporada
Redacción Yotele
Como cada año, septiembre marca el inicio del curso televisivo salvo para algunos programas que deciden iniciar antes sus temporadas. Es el caso de 'El Chiringuito', que regresa siempre cuando comienza el curso para los equipos de fútbol, es decir en agosto.
El programa de Josep Pedrerol ya anuncia su regreso, que será el próximo lunes 11 de agosto a las 00:00 horas, dos días antes de la Supercopa de Europa que enfrentará al PSG de Luis Enrique y al Tottenham. Esa misma semana arrancará La Liga, muy pendiente de cómo la afrontan el Barça (vigente campeón), Real Madrid y Atlético de Madrid.
Desde la próxima semana, Pedrerol y sus colaboradores conquistarán las madrugadas de MEGA de domingo a jueves para seguir toda la actualidad de los equipos españoles.
La última temporada de 'El Chiringuito' promedió un gran 4% y 172.000 espectadores con su mejor cuota el 6 de mayo (llegó hasta el 8,9%) y su programa más visto el 26 de octubre de 2024 (427.000 seguidores).
- El Real Zaragoza se lanza a por el central del Alavés Nikola Maras
- La DO Somontano responde tras el brote de salmonelosis en Barbastro y anuncia medidas frente a los responsables
- Pacheco traslada al Zaragoza que por ahora no se plantea jugar en Segunda
- BonÀrea traslada una histórica tienda para doblar su espacio: esta es su nueva ubicación
- Chanchullos y pagos en negro por los muebles inflan el precio de la VPO en Aragón
- Muere el periodista deportivo Manuel Esteban 'Manolete
- Plaza Imperial se reinventa 18 años después: de casi 200 tiendas a una segunda vida
- La autodestrucción en directo de Simón Pérez, el prestigioso economista que ahora mendiga en internet