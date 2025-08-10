La sorpresa familiar de Rosa en Pasapalabra: su inesperada conexión con un invitado de El Hormiguero

Rosa ya forma parte de la familia de Pasapalabra. La concursante gallega ha hecho historia en el mítico concurso de Antena 3 presentado por Roberto Leal y ha conseguido quitarle el favoritismo de llevarse el millonario bote a Manu. Ambos están viviendo un durísimo duelo en las últimas semanas alcanzando la complicada cifra de 23 aciertos, a solamente dos de completar El Rosco.

Rosa ha dado un vuelco a su trayectoria en Pasapalabra en los últimos dos meses. La gallega ha pasado de ser la rival de Manu a ser claramente una aspirante a convertirse en millonaria y seguir la estela de Rafa Castaño, Óscar Díaz o Pablo Díaz. Su habilidad con el vocabulario y cercanía con los invitados también le han servido para ganar seguidores en redes sociales.

Sin embargo, tanto Rosa como Manu, conocedores de su fama al aparecer cada tarde en el concurso con más audiencia de su franja en la televisión, no han querido dar muchos detalles de su vida privada. Por ejemplo, del madrileño se sabe que es psicólogo y que tuvo ganas de entrar en el programa gracias a su abuela, con quien lo veía cada tarde. Mientras, la gallega es profesora de Inglés y Lengua Castellana y es una apasionada de la cocina, sobre todo, la repostería.

Durante la última semana, Rosa ha tenido la fortuna de compartir equipo con un 'familiar'. La gallega ha formado equipo con Patricia Yurena y Damián Molla, que admitió en directo su relación con Rosa. "Los dos somos medio argentinos. No sabíamos que teníamos cosas en común. Mi madre es argentina como la suya. Estamos aquí en familia", confirmó el colaborador televisivo de El Hormiguero que da voz a la hormiga Barrancas.

"No de los malos"

"Ella es de Quilmes, donde fabrican buena cerveza, y yo de Buenos Aires, de los buenos, no de los malos", concluía la presentación Damián Mollá, que vivía su último programa en Pasapalabra. Roberto Leal quedaba completamente sorprendido con la relación entre invitado y concursante. "Se notó en el programa anterior que estábais conectados. Mucha suerte para el programa de hoy".

La conexión argentina entre Rosa y Damián provocó la ironía de Juan Ibáñez, colaborador de El Hormiguero famoso por dar voz a la hormiga Trancas. "Estaba aquí hablando con Manu y coincidíamos en que somos mitad senegaleses. Me ha preguntado cómo se está por debajo de la mesa de El Hormiguero, pero es un secreto que no puedo confesar", concluyó el cómico.