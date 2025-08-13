La millonaria multa que debes pagar si desvelas el ganador de Masterchef: "Revienta la sorpresa"

Masterchef es uno de los realities que más ha triunfado sin ninguna duda en España. El concurso gastronómico que muestra la evolución en la cocina de una veintena de principiantes gusta tanto que se ha versionado en formato para niños como famosos.

La audiencia está muy pendiente de lo que sucede en las cocinas de Masterchef y todo el mundo tiene un favorito a alzarse con un premio millonario. Además, los fans del reality le han cogido mucho cariño al jurado formado por el inseparable trío de Pepe Rodríguez, Jordi Cruz y Samantha Vallejo Nágera.

Al contrario de lo que sucede en otros realities como Gran Hermano o La Isla de las Tentaciones, es casi imposible que se filtre quién es el ganador de la edición de Masterchef. Y es que si la dirección del programa detecta que algún exconcursante o persona ajena lo ha filtrado deberá pagar una multa millonaria. Por esta dosis de misterio hasta el último programa, Masterchef, en cualquiera de sus versiones, es un éxito en audiencia.

El jurado de Masterchef posa con el premio en una imagen de archivo / MASTERCHEF

Éxito año tras año

De hecho, sin esos números no se explicaría que lleve más de 12 años en antena, contando tanto con ediciones de anónimos, de celebrities e incluso de niños con 'MasterChef Junior'. Da igual si los participantes son conocidos, estrellas o niños con mano para la cocina, 'MasterChef' nunca falla.

Por tanto, es entendible que sea uno de los programas que más curiosidad genera entre los espectadores, tanto respecto a lo que cobran los participantes, cómo es un día de grabación, cómo son las relaciones entre los compañeros, cómo son los jueces detrás de cámaras... las dudas de siempre respecto a este tipo de formatos.

Aunque si hay una cuestión que destaca por encima de otras es la de qué pasa si desvelas el ganador de una edición antes de que se emita (lo cual sucede menos veces de lo que podría suceder con este tipo de formatos ya grabados), pero obviamente desde la productora ya lo tienen todo pensado para que nunca pase.

¿A cuánto asciende la multa?

Ha sido Santiago Segura, quien participó en la tercera edición de su versión 'Celebrity' en 2018, el que ha desvelado a Europa Press qué métodos utilizan desde RTVE y Shine Iberia para que nunca se filtre el vencedor de una edición. La respuesta: un papelito.

Pero no uno cualquiera, no no, sino un contrato de confidencialidad de toda la vida. Un papelito, como le llama el protagonista y director de 'Torrente', que te hacen firmar y en el que expone que si se te escapa quien gana, 100.000 euros de multa.

Una estrategia que el propio Segura ya ha avisado que, aunque le dé vergüenza pedirlo a los actores, pretende implementar en algunos de sus próximos proyectos. Más ahora, siguiendo con el ejemplo que expone, que los actores y actrices pueden subir a sus redes que están en medio del rodaje de una película: "Por un lado es publicidad, pero también revienta la sorpresa".

Estos contratos de confidencialidad no son tan extraños en este tipo de formatos grabados con meses de anterioridad, como por ejemplo 'La isla de las tentaciones', y aunque desconocemos de cuánto es la multa en ese caso, estamos seguros de que igual que en 'MasterChef', a las seis cifras es fácil que llegue.